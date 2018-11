Um das musikalische Jahr 2018 besinnlich abzurunden, laden Sie die Schwäbischen Musikanten Gersthofen herzlich zu ihrer alljährlichen Waldweihnacht ein.

Die adventliche Feier beginnt am 23. Dezember 2018 um 18:00 Uhr bei der Wallfahrtskirche „Maria im Elend“. Die Andacht, die von Pfarrer Sünkel gehalten wird, wird vom Blechbläser-Ensemble der Schwäbischen Musikanten Gersthofen umrahmt.



Von der Stadt Gersthofen werden Shuttle-Busse zur Verfügung gestellt.

Die kostenlosen Busse fahren an der Haltestelle Rathausplatz um 17:15 Uhr ab und fahren die Haltestellen Stiftersiedlung und Stettenhofen an.

Alle Besucher werden gebeten, Kerzen mitzubringen um die besinnliche Atmosphäre der Waldweihnacht zu bereichern.