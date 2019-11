Herbstball 2019, ein voller Erfolg!

Einen kurzweiligen und beschwingten Tanzabend erlebten die Besucher des „Herbstballes“ der Gerry-Fried Big-Band am Samstag in der Stadthalle Gersthofen.

In Zusammenarbeit mit der ATV Tanzschule „Dance Emotion“ konnten sie bereits zum zweiten Mal vielen Tanzbegeisterten einen kurzweiligen Abend bieten. Die Veranstaltung war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und bis auf den letzten Platz ausverkauft.



Empfangen wurden die Gäste mit einem Glas Sekt, das ihnen vom Caterer „Cirkularuim“ gereicht wurde.

Im Saal wurden die Gäste durch das „Jugge Off Beat“, einer Formation des Jugendorchesters Gersthofen, überrascht. Sie sorgten mit ihrer mitreisenden Performance dafür, dass sich die Ballgäste in der stimmungsvoll illuminierten Stadthalle sofort heimisch fühlten und perfekt auf den bevorstehenden Tanzabend eingestimmt wurden.

Der Bandleader der Gerry-Fried Big-Band, Leonardo Dianori, hatte mit seinem abwechslungsreich gestalteten Programm die Tänzer sofort auf seiner Seite. Zusammen mit seiner fulminant aufspielenden Big-Band schaffte er es, dass die große Tanzfläche fortan intensiv in Beschlag genommen wurde.

Die Moderation des Abends mit launigen Ansagen lag in den bewährten Händen von Tanzlehrer Florian Lettieri. Auch weniger versierten Tänzern stand er stets mit Tipps zum richtigen Tanzstil zu Seite.



Egal ob Swing, Salsa oder Walzer, die unermüdlich spielenden Musiker sorgten den ganzen Abend für gute Stimmung und animierten das Publikum zum Mittanzen. Erst nach zwei Zugaben, durften sich die Musiker um kurz nach Mitternacht in den verdienten Feierabend verabschieden.



Für die Tänzer, die dieses Jahr keine Karten ergattern konnten bleibt ein Trost, nächstes Jahr wird es wieder einen Herbstball geben!



Um das Jahr 2019 besinnlich zu beenden, laden Sie die Schwäbischen Musikanten Gersthofen herzlich zu ihrer alljährlichen Waldweihnacht ein.

Die adventliche Feier beginnt dieses Jahr am Sonntag 22. Dezember 2019 um 18:30 Uhr bei der Wallfahrtskirche „Maria im Elend“. Die Andacht wird vom Blechbläser-Ensemble der Schwäbischen Musikanten Gersthofen umrahmt.

Von der Stadt Gersthofen werden Shuttle-Busse zur Verfügung gestellt.

Die kostenlosen Busse fahren an der Haltestelle Rathausplatz um 17:45 Uhr ab und fahren die Haltestellen Stiftersiedlung und Stettenhofen an. Für Glühwein ist gesorgt, bitte bringen Sie der Umwelt zur liebe ihre eigenen Tassen mit.

Alle Besucher werden gebeten, Kerzen mitzubringen, um die besinnliche Atmosphäre der Waldweihnacht zu bereichern. Die Schwäbischen Musikanten freuen sich auf Ihren Besuch!