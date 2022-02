Tennis in netter Runde

Neusäß: Sportheim Hainhofen |



Wir sind ein Tennisverein mit einer wunderschön gelegenen Anlage im Schmuttertal. Verbringen sie mit netten Kollegen unvergessliche Vormittage bei Tennisspiel und Unterhaltung.

Für unsere Senioren-Runde, die sich wöchentlich 1-2 mal trifft, suchen wir noch Mitspieler (ab 60 oder auch jünger) die Vormittag spielen können.

Wir spielen bevorzugt Doppel, unsere Spielstärke ist mittel bis gut.

Nach dem Spiel sitzen wir in gemütlicher Runde beim Grillen zusammen.

Sollten sie Lust haben in geselliger Runde mitzuspielen, so nehmen Sie unter Tel.: 0821-481337 Kontakt auf.

Gerne können Sie zunächst testen ob Sie bei uns mitspielen wollen. Vereinbaren Sie hierzu telefonisch einen Termin ab Öffnung unserer Anlage(April/Mai, je nach Witterung).

Wenn sie möchten, können sie uns gerne beim Spielen in der Halle(Winter-Abo) kennen lernen.

Wir freuen uns auf Sie.