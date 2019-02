Jahreshauptversammlung beim Hainhofener SV

Am Freitag, den 05.April um 19.30 Uhr lädt der Hainhofener SV alle seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in Sportheim Hainhofen, Schlipsheimer Str. 23, 86356 Neusäß, ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung durch den 1.Vorsitzenden

2. Jahresbericht 2018 des 1. Vorsitzenden

3. Kassenbericht 2018 des Schatzmeisters

4. Bericht der Revision mit anschließender Entlastung der Vorstandschaft

5. Berichte der Abteilungsleiter

6. Wünsche, Anträge und Verschiedenes

7. Jubilarehrungen



Anträge können schriftlich bei jedem Mitglied der Vorstandschaft schriftlich eingereicht werden.



Durch Aushang und Veröffentlichung in der Presse ist die satzungsgemäße Einladung erfolgt.