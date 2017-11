Im zurückliegenden Sommer sind mir Sonnenblumen haufenweise begegnet, was mich einerseits jedesmal freut, andererseits selten überrascht.Bis auf diese extrem gut aufgelegten Exemplare. Die hatte ein Freund der fröhlichen Blüher würdevoll und weithin gut sichtbar in angemessen exponierter Lage platziert.So wärs eigentlich doch viel schöner, was meint ihr?