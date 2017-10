der Föhn.

über Mindelheim

die, wennvorhanden scheint und, wennDich umwehen, wenn Du an erhabenen Plätzen im Land stehendkannst, dann blästEr kündigt leideran. In seinem Rücken strömt dannheran -wieEinige besonders bemitleidenswerte Mitmenschen spüren ihn: durcho. Ä.entstehen an solchen Tagen- die gesternbeobachteten habe ich zusammengestellt.