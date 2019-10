Theatertage 2019 in Hainhofen

Bauer Martin (Günther Uhrle) widmet sich nach einer unglücklichen Liebe nur noch seiner neuen Leidenschaft: dem Kartenspielen. Mit dem Hof geht es seitdem stetig bergab. Seine Schwester Anna (Melanie Förster) und sein Freund der treue Knecht Gustl (Thorsten Lechner) möchten den Bauern gern von seiner Sucht kurieren, doch sie müssen erfahren, dass Martin schon seine Zukunft schon an den Großbauern Bachmeier (Jens Passig) bzw. an dessen Stieftochter Afra (Sabine Dornberger) verspielt hat. Kann die neue Aushilfe Christl (Marina Kraiger) oder die Pfarrersköchin Zensi (Jutta Dornberger) das Blatt noch zum Guten wenden?Aufführungsort ist der Saal der ehemaligen Gaststätte "Lamm" in Hainhofen. Eintrittspreis: 8,- EuroVorverkauf bei Familie Wrba unter Telefon 0821 489872Termine:Donnerstag, 31.10 um 19.30 UhrSamstag, 02.11 um 19.30 UhrSonntag, 03.11 um 18.30 UhrFreitag, 08.11 um 19.30 UhrSamstag, 09.11 um 19.30 UhrSonntag 10.11 um 17.30 Uhr