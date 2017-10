Kulturkreis Aystetten - Auftritt "Fünferl"

Aystetten : Bürgersaal |

„FÜNFERL“

LIEDER – DRAMEN – BLASMUSIK oder Bayerisch DADA

Johanna Bittenbinder – Heinz-Josef Braun - Sebi Tramontana - Andreas Koll



Der musikalisch-theatralische Durchanand ist Programm: Blasmusik, Lieder, Literatur, Theater, Klamauk, Unfug, Betrachtungen über die Unausweichlichkeit des Lebens und über die Leichtigkeit des Seins. Irrwitzige Posaunensoli mischen sich mit bodenständiger Weltsicht, es geht um die Liebe und um das Sterben, um das Reden und um das sich Versprechen, um vorher und danach, um "mei is des schee" und "Schmarrn!". Und plötzlich zwitschern die Vögel! Eine Verliebte wird zur Schönheitskönigin, ein verstorbener Großvater zur Nahrungsquelle, ein Scheidungsanwalt zum Liebhaber, You Do Something To Me, dazu eine willige Waltraud, wallende Weißwürst oder wollerne Wegweiser und dazwischen: Musik, Musik, Musik.



"Fünferl" ist laut und leise, nie deftig, aber bestimmt. "Fünferl" ist einzigartig, denn diese Mischung macht sonst keiner. „Zum Weinen schön und genial unterhaltsam“, schreiben die Kritiker und nennen die vier Fünferl "Botschafter der Kultur der Heiterkeit". (Text: Südwestpresse)



Und die “Fünferl”, das sind:

Johanna Bittenbinder, die aus vielen Film-. und Fernsehproduktionen bekannte Darstellerin, als beste Schauspielerin für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, spricht, singt und schlägt die große Trommel

Heinz-Josef Braun, hat in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, ist als Kabarettist und Musiker mit Soloprogrammen unterwegs, war als Bassist bei “Haindling”, erzählt, singt, trompetet und bedient die Gitarre

Sebi Tramontana ist weltweit als Jazzposaunist unterwegs, er macht aus Tönen Ereignisse und ist ein Virtuose im besten Sinne, singt und spielt Gitarre

Andreas Koll ist renommierter Volkskultur-Experte, spricht und spielt die Tuba



Bürgersaal Aystetten, 86482 Aystetten, Hauptstraße 46

Samstag, 18. November 2017, 20.00 Uhr



Eintritt: Vorverkauf: 25,00 € - Abendkasse: 30,00 €

Bankverbindung Kulturkreis Aystetten:

Kreissparkasse Augsburg - IBAN DE39720501010200076727 - BIC BYLADEM1AUG



Kartenvorbestellung unter:

www.kulturkreis-aystetten.de oder telefonisch 0821/ 48 84 80