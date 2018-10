Anzeige

KULTURKREIS AYSTETTEN - 13. AYSTETTER KUNSTAUSSTELLUNG 2018

„Wenn das so weitergeht, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die „Aystetter Biennale“ in einem Atemzug mit der von Venedig … genannt wird“, ließ Jörg Stuttmann die zahlreichen Vernissagebesucher wissen. Das war natürlich, wenn auch nur ein ganz klein wenig, übertrieben. Unbestritten bleibt jedoch die beeindruckende Mannigfaltigkeit, die diese Ausstellung bot, sei es gemessen am Alter der Aussteller zwischen 17 und 91 Jahren, sei es durch die überwältigende Vielfalt der Exponate.



Wie üblich in Gemeinschaftsausstellungen überwogen die zweidimensionalen Bildwerke, aber in welcher Mannigfaltigkeit. Sowohl in Groß- als auch in Kleinformaten präsentierten sich die Bilder mit pastosem bis subtilem Acrylfarbauftrag über Mischtechniken mit Naturmaterialien und zartem Aquarell. Zurückhaltende, gedeckte Valeurs waren ebenso vertreten wie neonleuchtendes Kolorit. Die Thematik umfasste Porträts, weibliche Figuren, Naturstudien im Gebirge oder am Meer, Stadtlandschaften, Früchtestillleben, aber auch abstrakte Kerngedanken kamen zur Darstellung. Sehr persönliche Ausdrucksformen zeichnete auch die Fotografen aus. Der Betrachter befand sich Auge in Auge mit Tieren des Zoos, sah in nostalgischen Makroaufnahmen nie beachtete Details ehemaliger DM-Scheine, ließ sich von eindrucksvollen Rosenporträts verzücken, begab sich in die geheimnisvolle Aura liturgischer Winterimpressionen und konnte Tautropfen in SW-Großaufnahme bewundern. Ebenso zeigten die keramischen Arbeiten ein breitgefächertes Spektrum künstlerischen Ausdrucks: so waren wunderbar gearbeitete Schalen ausgestellt, Antilopen riefen die Vorstellung prähistorischer Höhlenmalerei hervor, die „Dessou-Party“ ließ den Besucher schmunzeln und das kleine Schiffchen „Hoffnung“ stellte die Beschäftigung mit den drängenden Aufgaben unserer Zeit her, ebenso wie die skulpturale Wandinstallation „Bienchen“, gefertigt aus Lindenholzspänen, mit einem eindringlichen Hinweis auf das dramatische Insektensterben unserer Zeit. Nicht zuletzt sei erwähnt, dass der PC in die Bildende Kunst eindringt: farbenfrohe, geometrische Formfindungen gesellen sich zu einer geradezu lyrischen IPad-Zeichen- und Maltechnik, wie sie Reminiszenzen an die Kunst David Hockneys wachruft.



Die Preisträger

Gewinner des Kinderpreisrätsels: Vladimir Plokhov, 8 Jahre

Der Publikumsfavorit: Chiara Haisch – Liturgische Winterimpressionen



Die ausstellenden Künstler

Dr. Julius Berger – Aystetten | Carmen Bühler – Neusäß | Wolfgang Bundesmann – Aystetten | Katrin Christ – Aystetten | Edith Enzler – Aystetten | Rudolf Freiberger – Aystetten | Christine-Elisabeth Gerstenkorn – Fischach | Margit Hafner – Bobingen | Chiara Haisch – Aystetten | Dietmar Hoffmann – Neusäß | Rosemarie Krist – Altenmünster | Silvia Kugelmann – Kutzenhausen | Dr. Karin Pritsch – Aystetten | Joachim Reinmuth – Aystetten | Manuela Röben – Neusäß | Gaby Römer – Neusäß | Klaus Schön – Aystetten | Brigitte Steininger – Bobingen | Sibylle Velter – Gersthofen | Monika Wollenhaupt - Gersthofen

