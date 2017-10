Säue

Händeln in alter Zeit

"Retterchen".

eigenes Teesieb

zu Besuch kommt, dem fallen vielleichtmalerisch drapierteauf. Was sag ich "vielleicht" -Die Nördlinger erzählen hierzu eine fantastische, die mitzu tun hat und die lässt sich, wer zu Besuch ist, am besten gleich erzählen.Die, die wir getroffen haben, bei unserem letzten Besuch am 15. August, hört auf den NamenDas für sich wäre schon- Retterchen ist aber eineSie hat einund sie