Neuigkeiten vom Huberbauer!

Tränen haben wir gelacht über den Huberbauern und damals war er der Liebling aller.Dann haben ihn die Traumfraun verzogen und auf einmal hat es geheissen, dass er mit dem Bulldog nach Italien gefahren ist. Auf einer Orangenplantage soll er da gearbeitet haben, und böse Gerüchte waren in Umlauf - zuletzt war von dreiundzwanzig ledigen Kindern die Rede. Sofern die neunundachtzigjährige Übersetzerin alles richtig wiedergegeben hat, was die Leut gesagt haben sollen.Und jetzt kommt der Urknall. Von einer Agentur, die über diesen und jenen Zweifel erhaben sein soll, wurden zwei Aufnahmen gekabelt.Auf Bild 1 sei der Huberbauern bei der Taufe der siebten Urenkelin zu sehen.Hinsichtlich Bild 2 ist die Nachrichtenlage verworren. Eine Quelle will wissen, das sei die Concierge von dem Campingplatz, wo der Bulldog vom Huberbauer wohnt. Andere sagen, es sei sein Gschpusi und sie habe ihn adoptiert.Wie auch immer: die Standleitung glüht und wir erwarten vielleicht noch vor Ostern weitere Neuigkeiten.Servus, Huberbauer, b. x. !!