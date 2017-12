Heit kommt dr Erdbeerschorsch oder Wia ma da Xarre vom Huabrbaur amol iebrhaupts net hot braucha kenna.

A RECHT A GUADS NEIS JOHR!

Bleibz xund und freelich und lossts eich net ärgra.





Bäes, wia d‘Leit oifach scho seit dr Erschaffung von dr Menschheit senn, hams gsagt, dass dr Xarre, am Huabr sei Liadriger, halt a wengale a Schebberle hääb. Oddr, auf guad deidsch, hääbr an ziemlicha Schbrung in dr Schissl.Seis wias mog, amma Sommrdaag hockt voar deam Derfle, wo am Huabr sei Sach gschdanda is, a Biable, undr am Zwetschgabaum, emm Schadda, und sinniert voar si naa. Hoiss wars wia Zau - obacht hot r geba dass r selbr koin Schadda net gworfa hot.Auf oimool hot ma am Horrizonnt a Uutrumm Schdaubfahn gseaha dia wo auf dees Biable und sein Baum zuagschdooba is. Mit dr Zeit hot ma no scho gwisst, was do gaar a so gschdaubd hot: A Benzinkarra is dahearkomma, und zwoi ganz feine Härra senn drenn ghockd. Graad groast senns, abr auf oin Schlaag wars aus und vrbei. An Rumplr hodr doa, aaschdändig gschäbbrd hot dear Benzinkarra no a baarmol und gschdanda isr. Nix is meahr ganga. Hii warer. Maushii!Bloich im Gsicht und mit raadlose Gsichdr senns rausgrabblt, dia zwoi Bassaschiere. Dear, dear wo da Karra gfahra hot, hod zu deam andra gsagt, "i woiß etz fei gar net," hotr gsagt, "Äggselens, was deam daamischa Karra fellt. Gnua Benzin hammr gwiis neigschitt voar mr abgfahra senn und etz so was! A so a Huaraglumb a so a farregz!". Hotr gsagt."Hüte Deine Zunge mein Sohn und versündige Dich nicht allhier", hot dr no Voarneehmere gsagt und hod deam Biable gwinkt: "Du könntest bestimmt rasch ins Dorf laufen und einen Abschleppwagen holen.""Des hammr glei", hod dees Biable gsagt, "do braucht ma do koin Abschleppwaga net." Hot d‘ Modoorhaub aufglabbd und a wengale do gnottelt und a bissle do umanand gschraubd. No hot r no a baarmol mit seim lingga Fuaß an des rechde Vorderrad naaghaut, da Zindschlissl umdrähd und - bumms - is dear Karra widdr gloffa."Ein Wunder ist geschehen, Dank sei dem Herrn!" hod ietz dr ganz Feine, dear mit dem bunda Gwand, gruafa. "Du bist aber ein kluger junger Mann, doch sag mir, warum bist du denn nicht in der Schule?""Mei", hod dees Biable vrlega gsagt, "i bin doch in der ganza Glass dr Dimmschde und no hot dr Learar geschtern zu mir gsagt: Xarre, hot r gsagt, morga bleibsch dahoim, morga kemmer di scho glei iebrhaupts gar net braucha, morga kommt dr Erdbeerschorsch, do wearn die Greassare gfilmt. Du blamiersch ja sunscht mit deiner Dummheit die ganz Schual."