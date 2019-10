Beachparties in Aystetten

Aystetten : Pfarrheim St. Martin |

Der Countdown ist angelaufen - Ready to start your next party - Es ist wieder soweit - Welcome to Aystetten beach

Wir sehen und wieder am 25. Januar 2020 bei Cocktailschimchen statt Teesatz



Knappe 30 Grad – und das im tiefsten Winter! Wo gibt es denn so etwas? Man würde annehmen, irgendwo in der Karibik oder in Australien, aber falsch gedacht. Auf der grandiosen Beach Party Aystetten erwartet dich und deine Freunde nun schon zum fünften Mal die beste Indoor Strandparty im Umkreis von Augsburg.

Cocktailschirmchen statt Teesatz heißt es wieder am Samstag, 25.01.2020, von ca. 18:00 – 21:00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr) für Teens ab der fünften Klasse bis ca. 16 Jahre. Die Party geht ab im Pfarrheim St. Martin Aystetten, Martinsplatz 4, 86482 Aystetten.

Um 21:30 Uhr steigt nach der Teenie Party dann die große Ü-30°C-Party für alle Erwachsenen. Holt eure Bermuda-Shorts, bunten Sommerkleider und Flip Flops wieder aus dem Schrank und vergesst auf keinen Fall eure Sonnenbrillen und -hüte!

Neben den Show Acts sorgt der Sound von den DJ’s der Let’sParty Eventtechnik mit feel-good Sommer-Hits für eine ordentliche Beschallung eurer von Weihnachtsliedern geschädigten Ohren.

Der Kartenvorverkauf startet am 07.01.2020 bei Nah und Gut Schmid (Aystetten, Hauptstraße 52 1/2). Weitere wichtige Informationen zu den Parties findest du unter www.aystetten-beachparty.de. Der Erlös der Veranstaltungen wird an Kinderhilfsprojekte gespendet.