Warum habe ich noch nie etwas von Colostrum gehört?

Bei den Inkas war Colostrum die Speise der Sonnenkönige und im antiken Griechenland die bevorzugte Quelle zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Athleten.Im amerikanischen Bürgerkrieg wurde Colostrum zur Wundbehandlung eingesetzt. Auch unter dem Leibarzt von Goethe und Schiller, Dr. Christof W. Hufeland, kam Colostrum bereits zum Einsatz.Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts existierten bereits zahlreiche Untersuchungen bezüglich der Funktionsvielfalt von Colostrum, bis schließlich Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Entdeckung der Antibiotika, wie z.B. des Penicillins, das Zeitalter der pharmazeutischen Industrie eingeläutet wurde.Das Colostrum geriet daraufhin in den folgenden Jahrzehnten völlig in Vergessenheit.Erst vor wenigen Jahren wurde Colostrum erneut in ausführlichen Humanstudien untersucht und wird mittlerweise als vollkommen natürliches Mittel wieder hoch geschätzt. Dabei ist Colostrum in Deutschland als Lebensmittel eingestuft.