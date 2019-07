Zweimal Gold für das Schwimmteam Neusäß auf bayerischer Ebene

Gold für Felix Odau

Titelverteidigung für Samantha Borkowski bei den Masters

Vom 19.07. bis 21.07.2019 fanden in Würzburg die Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften statt. Das Schwimmteam Neusäß steigerte in den letzten Jahren die Anzahl der Teilnehmer und Einzelstarts konstant. Da Alina Brunner (06) verletzungsbedingt ihre drei Starts nicht antreten konnte, vertraten fünf Schwimmerinnen und Schwimmer das Schwimmteam in 15 Einzelstarts.Felix Odau wurde hier seiner Rolle als große Medaillenhoffnung gerecht. Er hatte mit sechs Starts die meisten Einzelstarts und gewann an jedem der drei Tage eine Medaille. Bereits am Freitag ging er über 400m Freistil an den Start und gewann in einem packenden Rennen die Goldmedaille im Jahrgang 2009. In einer Zeit von 5:25,04 Minuten setzte sich der Neunjährige damit auch auf den vierten Platz der deutschlandweiten Bestenliste seines Jahrgangs in 2019. Über keine andere Strecke konnten seine Konkurrenten am Wochenende mehr Punkte erreichen, sodass er außerdem für die punktbeste Leistung seines Jahrgangs geehrt wurde. Darüber hinaus erreichte er über 200m Lagen und 200m Freistil zwei weitere Silbermedaillen in ebenfalls beeindruckend deutlichen Bestzeiten.Auch Sebastian Wienand (07) konnte am Wochenende über sich hinaus wachsen. Lag seine Bestzeit über 100m Brust vor einem Monat noch knapp unter 1:30,00 Minuten, steigerte er sich in den letzten Wochen so enorm, dass er am Sonntag in 1:24,74 Minuten sogar knapp an einer Medaille vorbeischrammte. Der vierte Platz stellte damit die beste Platzierung bei seinen dritten Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften dar.Ebenfalls zum dritten Mal gingen Johanna Gölder (06) und Elena Moreira dos Santos (07) für das Schwimmteam Neusäß bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften an den Start. Elena absolvierte fünf Einzelstarts und verbesserte ihre persönliche Bestzeit auf der 50m-Bahn dreimal deutlich. Johanna startete über 100m und 50m Freistil und zeigte sich ebenfalls zum Höhepunkt der Saison in bester Form und schwamm zu zwei neuen Bestzeiten.Für Lena Wolf (07) bedeutete der Wettkampf eine Premiere. Sie qualifizierte sich erstmals für die Teilnahme an den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften über 200m Freistil und schwamm fast zwei Sekunden schneller als bei ihrer Qualifikation zwei Wochen zuvor.Die Trainer Alexander Fritsch und Ricarda Reitenauer zeigten sich äußerst zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Schwimmer und freuen sich über den ersten Bayerischen Jahrgangsmeistertitel seit 2014. Das Schwimmteam Neusäß geht im August in die Sommerpause, bevor im September wieder die Vorbereitung für die neue Saison startet.Am Wochenende zuvor startete Samantha Borkowski (98) bei den Internationalen Bayerischen Sommermeisterschaften der Masters in Pappenheim.In der Altersklasse 20 schwamm sie dabei über 50m sowie 200m Freistil und 100m Schmetterling jeweils im Mittelfeld. Über ihre Paradestrecke 200m Rücken war sie jedoch nicht zu schlagen und gewann wie schon im letzten Jahr den Titel der Bayerischen Altersklassenmeisterin.