Traumstart im Boogie Woogie

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Das nennt man wohl den perfekten Einstieg auf der Turnierbühne: Beim traditionsreichen Boogie-Bären-Cup in München sicherten sich Anja Götz und Evander Utkin am 23. September bei ihrem ersten Boogie-Woogie-Turnier souverän den 1. Platz in der Breitensport-Jugendklasse.

Die lautstarke Unterstützung der mitgereisten Fans und Trainer der Tanzpaare sorgte für super Stimmung während dem gesamten Turnier und ließ die Tanzpaare zu Höchstleistungen anspornen. Die hervorragende Platzierung von Götz/Utkin spiegelt auch die gute Jugendarbeit des Heimatvereins TSC dancepoint e.V. in Königsbrunn wieder. Nach diesem Erfolg arbeitet das junge Tanzpaar zusammen mit ihren Trainern und amtierenden Deutschen Meistern Kathrin und Christian Adler mit viel Ehrgeiz und klarem Fokus auf den Einstieg in die Turnierklasse hin.