Schwimmteam Neusäß wird für starke Leistungen belohnt

Neusäßer Mädchen schwimmen bei Mannschaftswettkampf auf Platz zwei

Ehrung in der Stadthalle Neusäß

Neusäßer Nachwuchs in Germering auf Medaillenjagd

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen, kurz DMS, der Bezirksliga Schwaben starteten am Sonntag, 10.02.2019 acht Männermannschaften sowie elf Frauenmannschaften in Immenstadt. Dabei sammelt jede Mannschaft Punkte für die festgelegten Strecken, die pro Verein von jeweils zwei Schwimmern absolviert werden müssen, die Bewertung ist altersunabhängig und richtet sich nur nach der geschwommenen Zeit.Das Schwimmteam Neusäß war mit einer achtköpfigen Mädchenmannschaft am Start und konnte sich in der Gesamtwertung hinter Gersthofen einen verdienten zweiten Platz sichern und sich somit verglichen mit dem fünften Platz des letzten Jahres enorm steigern.Diese Mannschaftsleistung war nur möglich, da fast alle Schwimmerinnen in ihrer absolvierten Strecke unter den drei Erstplatzierten landeten.Hannah Jäger (2001), Johanna Gölder (2006) und Alina Brunner (2006) stellten jeweils deutliche Bestzeiten über 100m Schmetterling, 800m Freistil bzw. 100m Brust auf. Besonders beeindruckte am Sonntag jedoch Linda Kinader (2005), die sich bei ihren beiden Strecken, 400m sowie 800m Freistil in Topform zeigte und ihre erst einige Wochen alte Bestzeiten deutlich unterbot: Über 800m Freistil verbesserte sie sich um knapp sieben Sekunden, über 400m Freistil sogar um fast zehn Sekunden und setzte ihre neue Bestzeit bei 05:15,57 Minuten fest.Am Dienstag, 12.02.2019 fand in der Neusäßer Stadthalle die feierliche Ehrung für herausragende sportliche Leistungen im Jahr 2018 statt. Vom Schwimmteam wurden drei Schwimmer geehrt, die im vergangenen Jahr jeweils bayerischer Meister der Masters geworden waren. Samantha Borkowski gewann Gold über 200m Rücken, Stefan Gölder und Clemens Deichsel gewannen beide in ihrer Altersklasse die 100m Brust.Im Anschluss an die Verleihung der silbernen Ehrenplakette durch den Neusäßer Bürgermeister Richard Greiner und die dritte Bürgermeisterin Monika Uhl ließen die Sportler mit ihren Familien und Vereinsvertretern den Abend bei Jazzmusik und Buffet ausklingen.Ein Bericht von Lena Pfitzmaier. Am vergangenen Samstag, 16.02.2019 fand in Germering das 39. Zwergerlschwimmen mit kindgerechtem Wettkampf statt. 13 Schwimmer der Elementar- und Aufbaumannschaften des Schwimmteams Neusäß nutzten die Gelegenheit, Wettkampferfahrungen zu sammeln und konnten mit 15 Medaillen im Gepäck die Heimreise antreten.Im ersten Abschnitt, dem kindgerechten Wettkampf, waren Kinder der Jahrgänge 2012 und 2013 startberechtigt. Für das Schwimmteam gingen Samuel Meyer, Carolin Meiller, Elisa Odau und Hannah Ebner an den Start und auch Felix Bauer absolvierte seinen ersten Wettkampf. Dabei konnte er im Jahrgang 2013 auf Anhieb über 25m Brustbeine auf den Bronzerang schwimmen und sich stolz eine Medaille und ein Kuscheltier abholen. Auch für Hannah Ebner gab es im gleichen Jahrgang zwei Podestplätze. Über 25m Freistilbeine ließ sie die Konkurrenz hinter sich und gewann die Goldmedaille, in Rücken wurde sie Zweite. Deutlich mehr Konkurrenz war im Jahrgang 2012 am Start. Samuel wurde zweimal Fünfter und einmal Sechster und schrammte über 25m Brust mit Platz vier ganz knapp am Podest vorbei. Elisa Odau und Carolin Meiller konnten sich jeweils Medaillen sichern. Elisa schwamm über 25m Brustbeine und Freistil jeweils auf den zweiten Platz, Carolin gewann die Goldmedaille über 25m Freistilbeine.Im zweiten Abschnitt gingen Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2009 bis 2011 an den Start, unter ihnen auch acht Aktive des Schwimmteams. In allen drei Jahrgängen war starke Konkurrenz am Start.Laura Spicker (2011) absolvierte ihren ersten Wettkampf bei den „Großen“ und stellte erstepersönliche Bestmarken auf. Alexandra Hilbert und Marina Feller (2009) konnten sich auf ihrem zweiten Wettkampf im Vergleich zum letzten deutlich verbessern und neue persönliche Bestzeiten aufstellen. Auch die ein Jahr jüngeren Tamara Eicher und Zoe Müller mussten sich starker Konkurrenz erwehren. Sie konnten sich jeweils Plätze unter den zehn besten Schwimmerinnen ihres Jahrgangs sichern und schrammten mit vierten und fünften Plätzen in Lagen, Rücken und Freistil knapp am Podest vorbei.Bei ihrem ersten Start über 50m Schmetterling reichte es für Zoe für das Podest und sie konnte sich in der Zeit von 0:47,13 Minuten Bronze sichern. Im Jahrgang 2011 konnte sich Emilia Bauer sogar drei Medaillen erschwimmen. Sie gewann jeweils Bronze über 50m Rücken und Freistil. Über 50m Freistilbeine lief es für sie noch besser und sie konnte sich den ersten Platz sichern.Bei den Jungen im Jahrgang 2009 lieferten sich Nico Brunner und Felix Odau spannende teaminterne Rennen. Felix gewann schließlich Bronze über 50m Schmetterling und 50m Rücken und Silber über 50m Lagen und 50m Freistil. Nachdem Nico an diesem Wettkampftag den undankbaren 4. Platz abonniert zu haben schien, den er über 50m Schmetterling, Rücken, Freistil und 100m Lagen erreichte, konnte er sich über 50m Brust gegen alle Konkurrenten durchsetzen und gewann Gold vor Felix, der sich auch hier noch eine weitere Silbermedaille sichern konnte.Die Trainer und Betreuer Moritz Lehmann, Alina Brunner und Lena Pfitzmaier zeigten sich stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge und freuen sich über den erfolgreichen Wettkampftag in Germering.