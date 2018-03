Schwimmteam Neusäß räumt in Eichstätt und Regensburg Medaillen ab

Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters



Sechs Medaillen für das Schwimmteam Neusäß

Internationales arena Swim Meeting in Regensburg



Am Samstag, den 17.03.2018 nahmen vier Schwimmer des Schwimmteam Neusäß anden Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Eichstätt teil. ClemensDeichsel undSamantha Borkowski starteten in der Altersklasse 20, Pia Baur und RicardaReitenauer in der Altersklasse 25.Samantha bewies, dass sie noch immer in Bestform ist und schwamm über dieSprintstrecken 50m Rücken sowie 50m Freistil neue Bestzeiten. Über 50mRücken bedeutete dies gleichzeitig die Silbermedaille. Außerdem gewannsie die Bronzemedaille über 100m Rücken und 50m Freistil.Ricarda Reitenauer verpasste über 50m Rücken einen Podestplatz nur knapp, konntedann über 100m Rücken nah an ihre zehn Jahre alte Bestzeitheranschwimmen und wurde bayerische Vizemeisterin.Pia Baur wurde über 200m Freistil sowie 50m Schmetterling jeweils Dritte in der AK 25. ClemensDeichsel konnte sich im Mittelfeld behaupten und zeigte über 50mFreistil am Ende eines langenWettkampftages eine starke Leistung und wurde mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 00:26,58 Minuten belohnt.

Johanna Gölder schwimmt bayerische Pflichtzeiten

Am 17. und 18.03.2018 waren die Schwimmer des Schwimmteams gleichzeitig beim Internationalen arena Swim Meeting in Regensburg vertreten. Dort konnten sie sich neben starker internationaler Konkurrenz aus Ungarn, Tschechien und Rumänien im Mittelfeld behaupten.Besonders überraschend war für die Trainer Alexander Fritsch und Ricarda Reitenauer, dass kaum ein "Langstreckeneffekt" spürbar war, das heißt, dass die Schwimmer auf der 50m-Bahn ihre Bestzeiten der 25m-Bahn teilweise enorm verbessern konnten.Medaillen sammelte vor allem Nico Brunner im Jahrgang 2009. Er belegte über 50m Freistil, Brust und Schmetterling jeweils den zweiten Platz. Auch Samantha Borkowski (1998) konnte sich über eine Medaille freuen - sie holte in der Wertung der Jahrgänge 2000 und älter die Bronzemedaille über 200m Rücken. Elena Moreira dos Santos (2007) verpasste die Podestplätze zwei mal knapp über 100m und 200m Rücken und wurde Vierte. Auch Alina Brunner (2006), Sebastian Wienand (2007), Johanna Gölder (2006) und Lena Wolf (2007) waren im oberen Mittelfeld vertreten.Für die Schwimmer des Schwimmteams stellte dieser Wettkampf eine Besonderheit dar, da sie normalerweise erst im Sommer bei Wettkämpfen auf einer 50m-Bahn teilnehmen und das Trainingslager auf der langen Bahn noch bevorsteht. Trotzdem konnte Johanna Gölder schon zu diesem frühen Zeitpunkt über 100m Freistil sowie über 200m Freistil die Pflichtzeiten für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Juli deutlich unterbieten.