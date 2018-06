Schwimmteam Neusäß beim Clubvergleichskampf in Donauwörth mit starker Mannschaftsleistung

Für das Schwimmteam Neusäß stellt dieser Wettkampf traditionell eine mannschaftsübergreifende Veranstaltung dar, bei der nicht nur Schwimmer der ersten Mannschaft, sondern auch Masters und Kinder der Aufbaumannschaften starten. Das Schwimmteam ging daher mit einer großen Mannschaft bestehend aus 26 Aktiven an den Start und konnte in der Mannschaftswertung am Ende Platz sechs von 19 teilnehmenden Vereinen belegen.

Pokal für punktbeste Altersklassenleistung für Maximilian Wienand

Zoe Müller (2010) stand am Sonntag gleich zweimal auf dem Treppchen. Sie sicherte sich jeweils die Bronzemedaille über 50m Freistil sowie Rücken, wobei sie für ihre Leistung über 50m Rücken gleichzeitig die drittbeste Punktzahl in ihrem Jahrgang erhielt. Nico Brunner (2009) startete in allen vier Lagen über die 50-Meter-Strecke und schaffte durch einige persönliche Bestzeiten ebenfalls den Sprung auf das Podest und brachte eine Silber- und eine Goldmedaille nachhause. Auch Vanessa Fischer (2007) schwamm persönliche Bestzeiten am laufenden Band und wurde dafür mit dem zweiten Platz über 50m Brust belohnt. Ihre Mannschaftskollegin Alina Meiller räumte im gleichen Jahrgang sogar einen kompletten Medaillensatz ab. Über die 50m Freistil stand sie ganz oben auf dem Treppchen. Maximilian Wienand (2010) belegte bei jedem seiner drei Starts den ersten Platz. Über 50m Brust erreichte er mit seiner Zeit mehr Punkte als seine gleichaltrigen Konkurrenten bei allen anderen Starts und gewann damit den Pokal für die punktbeste Altersklassenleistung.Auch Valentin Gölder (2009) und Finja Lehmann (2008) verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten auf der 50-Meter-Bahn, genauso wie Adam Skorik (2009) und Johanna von Essen-Kosmidou (2010), die das erste Mal einen Wettkampf auf der langen Bahn bestritten.



Samantha Borkowski schwimmt neuen Vereinsrekord

Für das Schwimmteam gingen am Sonntag auch drei Schwimmer in der Masterswertung (Jahrgang 1998 und älter) über Einzelstrecken an den Start.Stefan Gölder (74) verbesserte seinen Bestzeiten im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als zwei Sekunden sowohl über 100m Brust als auch über 100m Freistil.Johanna Zillner (1996) stand am Samstag dreimal auf dem dritten Platz und schwamm über 100m Freistil auch zur drittbesten Leistung aller Schwimmerinnen im Jahrgang 1998 und älter. Den Pokal rärumte hier jedoch Samantha Bowkowski (1998) ab. Sie schwamm über 100m Rücken in 1:12,91 Minuten sowohl zur punktbesten Altersklassenleistung als auch zu einem deutlichen neuen Vereinsrekord auf der Langbahn und belegte auch über ihre restlichen Starts drei erste Plätze sowie einen zweiten Platz.



6x50m Freistil-Mixed-Staffel holt Silbermedaille

Auch die Schwimmer der ersten Mannschaft konnten in Donauwörth zu zahlreichen neuen Bestzeiten schwimmen.Raul Vergara-León (2004) schwamm über 100m Freistil zu einer neuen persönlichen Bestzeit, Felicitas Borkowski verbesserte ihre Zeiten bei allen vier Einzelstarts und behauptete sich im Mittelfeld des Jahrgangs 2004, ebenso wie Linda Kinader (2005), die über 200m Lagen und 100m Brust neue Bestzeiten erreichte. Johanna Gölder (2006) war trotz Krankheit bei jedem Start auf dem Podest vertreten, über 100m Freistil holte sie die Goldmedaille. Die Zeit bedeutete außerdem die zweitbeste Leistung ihrer Altersklasse. Auch Sebastian Wienand lieferte die zweitbeste Leistung des Jahrgangs 2007 über 200m Brust ab. Über diese Strecke stand er auf dem ersten Platz und konnte außerdem noch einen zweiten und einen dritten Platz erreichen. Die gleiche Medaillenausbeute brachte auch Elena Moreira dos Santos (2007) nachhause. Sie wurde über 100m Rücken Erste, über 50m Schmettering Zweite und über 200m Lagen Dritte. Lena Wolf (2007) und Alina Brunner (2006) standen beide jeweils in ihrem Jahrgang über 200m Brust auf dem zweiten Platz, konnten in den anderen Einzelstarts aber auch zu guten Platzierungen und Bestzeiten schwimmen.Moritz Lehmann (2006) stand dreimal auf dem Podest, wobei er über 50m Schmettering die Goldmedaille holte. Felix Odau (2009), der erst seit einigen Wochen in der ersten Mannschaft trainiert, konnte ebenfalls seine Zeiten über die Sprintstrecken 50m Schmetterling und 50m Brust verbessern, war aber vor allem über seine Paradestrecke 200m Freistil nicht zu schlagen. Hier wurde der Achtjährige in 3:05,48 Minuten Erster.Hannah Jäger (2001) stand bei allen fünf Starts auf dem Treppchen, davon viermal auf dem zweiten Platz und einmal auf dem dritten Platz.Doch in Donauwörth werden nicht nur Einzelstarts bestritten, sondern auch besonders viele Staffeln. Am erfolgreichsten war hier die 6x50m Freistil-Mixed-Staffel der Jahrgänge 2010 bis 2006. Alina, Lena, Felix, Elena, Sebastian und Moritz schwammen zusammen auf den zweiten Platz und setzten sich gegen 12 anderen Mannschaften erfolgreich durch, nur die erste Mannschaft des Bezirk Mittelfranken war schneller.