Schwimmteam Neusäß behauptet sich beim Clubvergleichskampf in Donauwörth

Felix Odau gewinnt Pokal für punktbeste Leistung seines Jahrgangs

Nicht nur das Wetter, sondern auch einige Einzelleistungen waren an diesem Tag durchwachsen. Beim ersten Wettkampf der Saison unter freiem Himmel mussten sich einige Schwimmer erst noch an die lange Bahn gewöhnen. Nach seinem ersten Trainingslager zeigte Maximilian Wienand (2010) besonders große Fortschritte in Bezug auf Technik und seine geschwommenen Zeiten. Auch Felix Odau (2009) konnte bei fünf von sechs Starts triumphieren und schwamm über 200m Lagen so schnell, dass dies am Ende die punktbeste Leistung im Jahrgang 2009 bedeutete. Emil Gölder konnte im Jahrgang 2011 die 50m Brust sowie Freistil-Strecken für sich entscheiden. Seine Schwester Johanna (2006) verpasste den ersten Platz knapp über 100m Freistil, schwamm in 1:08,95 Minuten jedoch eine erfreuliche Zeit. Linda Kinader und Raja Kolbe wechselten sich im Jahrgang 2005 regelmäßig auf dem dritten und zweiten Platz ab, Raja schaffte über 100m Brust sogar den Sprung auf den ersten Platz.Sebastian Wienand (2007) hatte über 200m sowie 50m Brust jeweils die Nase vorn. Nico Brunner (2009) erreichte über 50m Brust sowie Schmetterling den ersten Platz in persönlicher Bestzeit. Alina Brunner (2006) präsentierte sich besonders über 100m Schmetterling sowie Freistil in guter Form und stellte neue persönliche Bestteiten auf. Für Lena Wolf (2007) zeigte das intensive Training im Pfingsttrainingslager vor allem über 50m Rücken einen deutlichen positiven Effekt. Hier verbesserte sie ihre Bestzeit deutlich und gewann die Bronzemedaille. Im gleichen Jahrgang stand Elena Moreira dos Santos bei jedem ihrer Starts auf dem Treppchen, konnte jedoch, abgesehen von einer starken Leistung über 100m Brust in 1:34,59 Minuten, ihre alten Bestmarken nicht unterbieten.Zoe Müller (2010) stand über 50m Schmetterling sowie Freistil auf dem Treppchen, während Tamara Eicher (2010) über 50m sowie 200m Rücken die Silbermedaille gewann. Auch für ihre jüngere Schwester Florentine (2011) sowie die anderen Schwimmerinnen der Aufbaumannschaften Zoe Müller (2010), Finja Lehmann (2008), Laura Spicker (2011) stellte der Wettkampf neben den Einzelstarts eine gute Gelegenheit dar, bei zahlreichen Staffeln als Mannschaft aufzutreten.