Schwimmteam gewinnt 68 Medaillen und Staffelgold in Friedberg

Am vergangenen Samstag fand im Stadtbad Friedberg der 4. Jubiläumswettkampf statt, mit dem der 155. Geburtstag des TSV Friedberg gefeiert wurde. Für das Schwimmteam Neusäß war es der letzte Wettkampf in der Halle, bevor es am Ende der Pfingstferien in die Freibad-Saison geht. Aufgrund von Krankheit, Verletzung und Lernstress dezimiert, ging das Schwimmteam mit 18 Schwimmern der Aufbaumannschaft und der Leistungsgruppen 1 und 2 an den Start. Trotzdem können sich die Ergebnisse des Wettkampftages sehen lassen.Der Nachwuchs war auch dieses Mal wieder ein Garant für Bestzeiten und Medaillen. Felix Odau schwamm im Jahrgang 2009 über 50m Rücken, Brust und Freistil jeweils mit neuen Bestzeiten auf’s Treppchen, in Freistil gewann er Gold. Nico Brunner wurde im gleichen Jahrgang Zweiter über 25m Schmetterling und 50m Freistil und Dritter in Rücken. Valentin Gölder (ebenfalls 2009) verbesserte sich stark im Vergleich zum letzten Wettkampf. Finja Lehmann (2008) überzeugte bei jedem ihrer Starts mit einer deutlichen neuen Bestzeit. Über 50m Freistil verbesserte sie sich um ganze sieben Sekunden und sicherte sich damit die Bronzemedaille.Natürlich hatten auch die Schwimmer der Leistungsgruppen ordentlich Medaillen im Gepäck. Im Jahrgang 2007 lieferten sich Luis Drechsel und Sebastian Wienand spannende Duelle um den ersten Platz, oft nur mit wenigen Zehntelsekunden Unterschied. Luis konnte mit neuen Bestzeiten 50m Schmetterling, 100m Freistil und 200m Brust für sich entscheiden und gewann Silber über 50 und 100m Brust. Sebastian stand bei 50 und 100m Brust und 200m Freistil ganz oben auf dem Treppchen und wurde Zweiter in 100m Freistil und 200m Brust.Medaillen bei jedem Start gab es auch für Elena Moreira dos Santos (ebenfalls Jahrgang 2007), Johanna Gölder (2006), Linda Kinader (2005), Lina Drechsel und Raúl Vergara-León (beide 2004), davon jeweils drei Goldmedaillen.Jeweils einen Sieg sicherten sich im Jahrgang 2007 Giuliana Cecini über 50m Rücken und Lena Wolf über 50m Brust und im Jahrgang 2006 Moritz Lehmann über 100m Freistil, Luis Fuchs und Alina Brunner über 50m Brust. Für Alina ein großer Erfolg, da sie zwei Wochen im Voraus aufgrund einer Verletzung nicht trainieren konnte.Auch Trainer Alexander Fritsch zeigte bei diesem Wettkampf, dass er mehr kann, als nur am Beckenrand zu stehen. Er wurde Dritter über 50m Brust.Außerdem ging das Schwimmteam in den Staffelwettkämpfen an den Start. Johanna Gölder, Elena Moreira dos Santos, Sebastian Wienand und Luis Drechsel waren im Wettkampf der Jahrgänge 2008 bis 2005 die Schnellsten und holten sich die Goldmedaille, die zweite Mannschaft (Linda Kinader, Finja und Moritz Lehmann, Luis Fuchs) landete auf dem 6. Platz. Den fünften Platz bei den Jahrgängen 2004 und älter erreichte die Mannschaft mit Felicitas Borkowski, Lina Drechsel, Raúl Vergara-León und Alexander Fritsch.Insgesamt gingen die Neusäßer Schwimmer 85 mal an den Start und bewiesen sich in vier Staffeln. Dabei wurden 68 Medaillen und einmal Staffelgold gewonnen. In der Mannschaftspokalwertung bedeutete das am Ende knapp den 4. Platz. Das Schwimmteam musste sich nur den zahlenmäßig deutlich überlegenen Mannschaften des TSV Friedberg, der TSG Stadtbergen sowie der Mannschaft des TSV Gersthofen geschlagen geben.