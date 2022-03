Nun ist es bald soweit !

Das Kanuslalom WM Maskottchen "Gustl" ist ab dem 15.03.2022 in limitierter Auflage von 500 Stück in der Bürgerinformation in Augsburg erhältlich sein. Der Biber wurde im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) aus sieben verschiedenen Baumwollgarnen gewebt. Im Anschluss wurde „Gustl“ in einer bayerischen Spielwaren-Firma zusammen genäht und bekam dort noch den letzten Feinschliff. Für den Gustl Liebhaber - Preis Euro 39,90