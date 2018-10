Neusäßer starten erfolgreich in die neue Schwimmsaison

Zahlreiche neue Bestzeiten am Anfang der Saison

Der erste Wettkampf in dieser Saison diente vor allem als Anhaltspunkt für den Trainingszustand der Schwimmer. Daher konnte es die Trainer Alexander Fritsch und Ricarda Reitenauer besonders freuen, dass bereits einen Monat nach dem Ende der Sommerferien ihre Schwimmer wieder an alte Bestzeiten anknüpfen konnten und diese sogar teilweise deutlich verbesserten.Vor allem Alina Meiller (2007), die erst seit dieser Saison in der ersten Mannschaft trainiert, schwamm bei allen acht Starts zu einer neuen persönlichen Bestzeit.Die erfolgreichste Medaillensammlerin war die erfahrenste Neusäßer Schwimmerin Samantha Borkowski (1998), die dreimal auf dem ersten Platz stand.Bei den Jungen konnte Sebastian Wienand (2007) sogar fünfmal alle Konkurrenten hinter sich lassen. Sein Bruder Maximilian (2010) ist auf dem besten Weg, ihm zu folgen. Er stand bei allen Starts auf dem Treppchen, darunter dreimal auf dem ersten Platz.Auch Elena Moreira dos Santos erschwamm vier Treppchenplätze im Jahrgang 2007. Über 100m sowie 50m Rücken war sie nicht zu schlagen und wurde Erste.Hannah Jäger (2001) überraschte mit deutlichen Bestzeiten über 100m Schmetterling (3. Platz) und 50m Brust (1. Platz).Nico Brunner (2009) setzte sich über die 50m und 100m Bruststrecken gegen seine Konkurrenten durch und wurde für seine neuen Bestzeiten jeweils mit der Goldmedaille belohnt.Weitere Medaillen sammelten auch Moritz Lehmann (2006), Johanna Gölder (2006), Felix Odau (2009) und die Mädchen aus der Aufbaumannschaft Leonie Schneider (2009), Tamara Eicher (2010) und Zoe Müller (2010).

Punktbeste Leistungen der Neusäßer Jungen

Neben hart erkämpften Medaillen konnten sich Felix Odau (2009) und Sebastian Wienand (2007) zudem über die Auszeichnung der punktbesten Leistung freuen. Beide erreichten über 200m Freistil so viele Punkte wie kein anderer in ihrem Jahrgang.