Neues aus AL Ain.

Das aktuelle U-23 Team Kanuslalom des DKV weilt seit 4.5.2022 in Al-Ain / VAE und bereitet sich mit dem Warmwasser Lehrgang auf die Saison 2022 vor.Die Strecke in Al-Ain bietet optimale Trainingsbedingungen.Wir konnten mit dem C 1 Sportler Julian Lindolf sprechen "Das Wetter ist meist ununterbrochen sonnig mit teilweise leichtem Wind und Temperaturen von 22 Grad bis 30 Grad C.Die Slalomstrecke hat die Länge von ca. 1 1/2 mal der normalen Wettkampfstrecken und eignet sich dadurch ausgezeichnet für GA 2 (Grund-Ausdauer 2).Dies ist für die jetzige Trainingsphase sehr gut, da wir (das DKV U 23 Team) neben Technik-Training - Grund-Ausdauer 1 & 2 - trainieren müssen.Bei den Unterkünften sind wir in 4er-Chalets untergebracht, in welchen wir uns - Hausweise - selber Bekochen, somit trifft das Essen natürlich vollkommen unseren Geschmack"Am Freitag geht es für das DKV U 23 Team von Dubai aus wieder zurück nach Hause. Hoffentlich wird das Wetter bei uns etwas ausgeglichener sein, im Gegensatz zu den letztenTagen, damit sie sich schnell wieder an das kalte Wasser beim Training gewöhnen.Wir wünschen den Sportlerinnen und Sportlern eine restliche gute Zeit und einen guten Heimflug. Fotos wurden uns dankenswerterweise von Julian zur Verfügung gestellt.Übrigens - dieser wichtige Termin steht Anfang Mai im Terminkalender auf dem Olympiakanal: DKV Kanu-Slalom-WM Sichtung Augsburg 3 x Quali-Rennen Leistungsklasse und 2 x Quali-Rennen Junioren Sichtungsrennen für den Nationalkader vom 5.5.-8.5.2022.