Motivation für Realschule Neusäß mit Tina Schüssler

Sportstunden gehören bei vielen Schüler*innen zu den absoluten Lieblingsfächern. Wenn dann der Sportunterreicht einmal so ganz anders ausfällt, ist das ein wahres Highlight. Durch die Familienplattform Elternatlas, kam eine 8. Klasse der Realschule Neusäß in den Genuss, ein richtiges Boxtraining zu erleben. Die Trainerinnen waren die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K-1 Tina Schüssler und die Kickbox-Weltmeisterin Susi Hofstetter.

Sport als Lebensmotivation

Von der Krankenschwester zur Kickbox-Weltmeisterin

Eine Klasse boxt sich durch

Hier geht es zur Fotogalerie (Diana Deniz - Elternatlas):



Die Jugendlichen waren sehr gespannt und etwas aufgeregt, die beiden Weltmeisterinnen in live bei sich zu haben. Klassenleiterin Nina Bugger war begeistert, dass sogar alle ihre Sportsachen dabei hatten, was alleine schon ein Kompliment an die Boxerinnen war. Jeder hatte Bock auf Boxen.Tina Schüssler erzählte, wie sie mit 18 Jahren das Boxen ausprobierte, später durch die ganze Welt tingelte, Titel als Kickboxerin holte und später dann zusammen mit Regina Halmich und den Klitschko Brüdern im gleichen Boxstall für Hamburg unter Vertrag war. 2009 kam ihr Schicksalsjahr mit einem Schlaganfall. „Ich war linksseitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Später kam noch eine Herz-OP dazu“, berichtete Tina. Drei Jahre fiel sie komplett aus, boxte sich danach mit eisernem Willen und hoher Motivation zurück ins Leben.Ihre Krankenschwester im Krankenhaus war damals Susi Hofstetter. Die Geschichte klingt wie aus einem Hollywood-Streifen: „Susi sagte mir damals, dass sie auch Boxen möchte“, berichtete Tina Schüssler. Und so kam es, dass sie sich um die einstige Krankenschwester kümmerte und ihr zu einer Boxerkarriere verhalf. Susi Hofstetter holte sich den WM-Titel im Jahr 2016, hat nun eine neun Monate alte Tochter und geht an Schulen, um Trainings durchzuführen. Zudem studierte Susi Sportwissenschaften an der TU München, gibt Personal Trainings und macht Osteopathie. Tina Schüssler ist inzwischen eine erfolgreiche Rock Pop Sängerin, kämpft mit Sea Shepherd für saubere Meere, gegen illegale Fischerei, Walfang und Robbenjagd, ernährt sich vegetarisch, ist Botschafterin des Landkreises Augsburg, des Deutschen Roten Kreuzes, des Bayerischen Kinderschmerzzentrums und vieles mehr. Hauptberuflich arbeitet Tina immer noch als Gesellschafterin im Familienbetrieb ihres Vaters und ist selbst Unternehmerin mit einem riesigen multifunktionalen Sport, Kultur und Musik Studio mit dem Namen PM7.Dann hieß es für die Kids ran ans Aufwärmtraining. Tina und Susi zeigten die ersten Boxtechniken: Jab, Punch und Uppercut. Gerade bei den Jungs herrschte volle Konzentration. Die Mädchen waren zu Beginn etwas skeptisch. Doch als es daran ging, im Ring gegeneinander zu kämpfen, waren alle gespannt und voller Vorfreude. Jeder schnappte sich ein paar Boxhandschuhe, die die Trainerinnen mitgebracht haben. Die Jungs bildeten einen Sitzkreis und die Mädchen daneben einen eigenen. Jeder durfte mal in den „Ring“ steigen und sich mit dem Gegner einen Fight liefern. Dabei ging es bei den jungen Männern schon mal richtig zur Sache. Tina meinte dazu locker: „Das sieht alles viel schlimmer aus als es ist.“ Und tatsächlich hatten alle großen Spaß dabei und waren nach einer vollen Stunde Training k.o.Am Ende gab es Fanfotos und Autogramme und die einstimmige Meinung der Schüler lautete: „Das war die beste Sportstunde, die wir je hatten.“Kämpfer kämpfen - in jeder Lebenslage!Ein soziales Projekt von Tina Schüssler und Thomas Haugg, Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Augsburg-Land. Deutschlandweit an Schulen, Kliniken, Einrichtungen aller Art oder bei Firmen, um Motivation, Stärke, Selbstvertrauen und Energie zu geben.