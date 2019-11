Life Kinetik Vortrag + Workshop:Besser vernetzt mit Life Kinetik, hört sich exotisch an, neue Verbindungen zwischen Gehirnzellen und steigert die Leistungsfähigkeit.“Wären Sie auch gerne wieder, … kreativer, … leistungsfähiger, … stressresistenter, … konzentrierter, … geschickter, … aufnahmefähiger, … entspannter.Dann lernen Sie jetzt Life Kinetik in einem Vortrag und Workshop kennen – Das sanfte Bewegungsprogramm zur Gehirnentfaltung für Ihren Erfolg.Was erwartet dich:Durch spaßige, visuelle und koordinative Aufgaben werdet Ihr abwechslungsreich begeistert sein. Dabei wird viel gelacht, macht Spaß und macht Freud!Zudem wird das Gehirn durch neue Anregungen mit Denken und gleichzeitigen Bewegung gefordert.Wahrnehmung + Gehirnjogging + Bewegung = mehr Leistung!Videoclip: Life Kinetik mit Stefan - http://stefan-nuber-lifekinetik.de/18.html Videoclip: Life Kinetik in 2 Minuten erklärt - http://www.lifekinetik.de/home.html Vortrag + WorkshopWann: Sa. 11. Januar 2020 von 16.15-17.45 UhrWo: Space 2b, Bleigässchen 2 in 86150 Augsburg"Ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher für die Gesundheit als ein ungeübter Körper." (Georg Bernard Shaw)