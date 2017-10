Letzter Nordic-Walking-Kleeblattlauf 2017

Spendenübergabe und Preisverlosung

Programm:

Zum Abschluss der Nordic Walking Kleeblattläufe des Jahres 2017 gibt es wieder den Endspurt in Fischach.Der letzte Kleeblattlauf des Jahres 2017 der Nordic-Walking-Stützpunkte findet am Samstag, 14. Oktober 2017 um 14 Uhr in der Freizeitanlage Fischach-Willmatshofen (Straße Richtung Itzlishofen) statt.- Spendenübergabe an die Kartei der Not- Kleeblatt-Laufpässe Preisverlosung- Lauf auf drei Strecken mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrad- Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und selbst gebackenem KuchenDie drei Strecken sind gut ausgeschildert und markiert; während des Laufes werden die Teilnehmer von Mitgliedern der Laufgruppe betreut. Bitte wetterangepasste Sportkleidung und Stöcke mitbringen sowie - wenn vorhanden - den Laufpass. Die Teilnahme ist kostenlos.Die Veranstaltung ist Teil eines Projektes des Naturparkvereins und des Landkreises Augsburg mit Unterstützung mehrerer Sportvereine zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstellung von Erholungsangeboten im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder.Weitere Informationen: Trixi Schmidt vom Nordic-Walking-Team des SWV Fischach unter der Telefonnummer 08236 5405 oder E-Mail: schmidt-trixi@web.de.