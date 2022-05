Lauftreff in Augsburg: Begleitläufer*innen für blinde und sehbehinderte Menschen gesucht!

Augsburg : TSV Pfersee |

Bereit zum Lauftreff? Begleitläufer*innen für blinde und sehbehinderte Menschen gesucht!



Der Frühling lockt uns aus dem Haus: Man trifft sich an der frischen Luft, geht spazieren oder treibt zusammen Sport. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich zur Zeit Lauftreffs - stärkt ja gerade das gemeinsame Laufen die persönliche Motivation.



Die PRO RETINA-Selbsthilfegruppe Augsburg plant einen Lauftreff für ihre blinden und seheingeschränkten Mitglieder und sucht dazu sehende Begleitläufer*innen.



Denn Joggen, Walken oder Wandern ist für Sportsfreunde mit visuellen Einschränkungen mit großem Hürden verbunden, sind sie doch auf sehende Begleitpersonen, so genannte Führungsläufer, dringend angewiesen. Ohne Partner bleiben sehbehinderte und blinde Sportler von dem gesunden und beliebten Hobby ausgeschlossen.

Als Begleitläufer tragen Sie dazu bei, dass Menschen mit Behinderung am Sport teilhaben können!



Und vor allem verbindet uns der gemeinsame Bewegungsspaß - ob blind, seheingeschränkt oder sehend: Zu zweit – im Tandem – bringt der Sport ganz neue Erfahrungen und eine spannende Erlebniswelt!



Und los geht’s mit einer kostenlosen Einführung!

Am Samstag, den 28. Mai 2022 können sich die blinden/seheingeschränkten Sportler*innen und ihre Begleitläufer*innen kennen lernen. Sie erhalten theoretische und praktische Tipps zum sicheren und entspannten Walken, Laufen oder flotten Spazierengehen zu zweit: dem so genannten Tandemlauf.

Wenn sich Paare gebildet haben, ist ein regelmäßiger wöchentlicher Lauftreff geplant.





Datum der Einführung:

Samstag, den 28. Mai 2022

Ort: TSV Pfersee - Sportanlage Hessenbachstr. 45, 86156 Augsburg

Beginn: 11:00 Uhr, Dauer 2 – 3 Stunden

Anmeldung bei Marion Goth, bitte bis zum 20. Mai 2022

Telefon: 0821 - 44 12 12

E-Mail: goth-marion@t-online.de



Weitere Infos bei Marion Goth (0821 - 44 12 12, E-Mail: goth-marion@t-online.de), www.pro-retina.de/regionalgruppen/bayern/augsburg



Die Veranstaltung findet gemeinsam mit dem Guide Netzwerk statt, welches Sportler mit visuellen Einschränkungen und sehende Führungs-/Begleitpersonen zusammenbringt.

Infos unter www.Guidenetzwerkdeutschland.de