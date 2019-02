Kegler des TSV Steppach mit Auswärtssieg in Weilheim

HERREN I.

. Um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren, musste man im Auswärtsspiel bei Frischauf Weilheim unbedingt punkten. Mit einem klarenStart-Ziel-Sieg undHolz konnte dieses Vorhaben auch erfolgreich umgesetzt werden.Die Gastgeber blieben unter ihren Möglichkeiten, zwei von vier Ergebnissen ihrer Start- und Mittelspieler blieben unter der 500er Marke. Die Steppacher Kegler nutzten diese Steilvorlage und lagen vor den Schlussduellen mit 4:0 Punkten und 103 Holz klar in Front.spielte dabei mitHolz Mannschaftsbestleistung. In den Schlussduellen drehten die Gastgeber noch einmal auf und holten beide Mannschaftspunkte. Die Steppacher Kegler behielten trotzdem die Nerven und brachten einen letztlich ungefährdeten Sieg nach Hause.Mit dem Auswärtserfolg behauptete man den dritten Tabellenplatz, den es nächste Woche beim Tabellenvierten Baar/Ebenhausen zu verteidigen gilt.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (3) 541 – 496 (1) H. Eibl , Peter Koreny (3) 530 – 530 (1) T. Sepp, Christian Steppe (2) 515 – 492 (2) C. Lindner, Thomas Kempfle (3) 564 – 529 (1) K. Kölsch, Matthias Lange (1) 527 – 561 (3) D. Schütz, Christian Saule (1) 557 – 562 (3) F. Königbaur.- 519 (3) D. Djordjevic.