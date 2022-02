Kanuslalom: Fünf Podestplätze für Deutschland beim ersten ICF-Weltranglistenrennen der Saison

Der erste internationale Slalom-Wettbewerb war für das deutsche Team erfolgreich. Jahreshöhepunkt der Saison werden die Heim-Weltmeisterschaften in Augsburg sein.Beim ersten ICF-Weltranglistenrennen der Saison im Kanuslalom vom 5. bis 6. Februar auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion im Indischen Ozean hat sich das zweiköpfige deutsche Team mit fünf Podestplätzen gut präsentiert. Der Zyklon hat zum Glück im Norden der Insel, wo sich die Wildwasseranlage befindet, keine Schäden angerichtet. So konnten die Wettkämpfe wie geplant stattfinden. Lediglich der Wasserstand war noch relativ hoch, sodass das Ende der Wettkampfstrecke etwas verändert werden musste.Herausragend ist der Dreifacherfolg der deutschen Kajakdamen. Erneut überragend dabei die Leistung der Tokio-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach. Sie gewinnt trotz zwei Strafsekunden vor der Kanu-Schwäbin Elena Lilik mit reichlich zwei Sekunden Vorsprung. Canadier-Spezialistin aus Leipzig, Andrea Herzog, sichert als Doppelstarterin den dritten Platz im Kajak für Deutschland. „Dieser Dreifacherfolg war doch etwas überraschend“, resümierte Trainer Thomas Apel.Den Sieg im Canadier holte sich Herzog souverän mit 2,61 Sekunden Vorsprung auf die Tschechin Tereza Kneblova. Weltmeisterin Elena Lilik verpasste als Vierte einen Podestplatz. Tokio-Olympiasiegerin Jessica Fox war nicht dabei.Canadierfahrer Franz Anton paddelte auf Rang zwei und musste sich dabei um fünf Hundertstel Sekunden dem Italiener Raffaelo Ivaldi geschlagen geben. Timo Trummer vom KV Zeitz wurde Fünfter und ließ damit unter anderen Olympiasieger Benjamin Savek aus Slowenien hinter sich, der Siebter wurde. Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio, der Augburger Kanu-Schwabe Sideris Tasiadis, hat auf das Trainingslager im Warmen verzichtet. Er trainiert lieber auf seiner Heimstrecke in Augsburg, auf der in dieser Saison die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. „Da der Eiskanal die ganze Zeit auf ist, finde ich die Vorbereitung auf die WM daheim ganz gut“, sagte Tasiadis und ergänzte, „die Kälte macht mir nichts aus.“Einzig die Kajak-Herren konnten leider nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio, Hannes Aigner vom Augsburger KV, musste sich mit dem sechsten Platz zufriedengeben, da er bei einer Abwärtskombination eine Hilfsschleife drehen musste. „Es war durchaus eine bessere Platzierung möglich“, konstatierte Apel. Aigner selbst sei mit seiner Leistung grundsätzlich zufrieden, „da es mein erster Wettkampf seit langer Zeit war.“ Auch die kurzfristige Umstrukturierung der Trainingsgruppen habe gut funktioniert. So ist Thomas Apel nun nicht mehr sein Trainer. Er fungiert jetzt als Kajaktrainer für die Damen, gleichzeitig ist er dabei auch für Elena Lilik im Canadier zuständig, die als Doppelstarterin unterwegs ist. Tokio-Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien wurde Dritter.Doch nicht nur die Kajak-Wettbewerbe stehen bei Aigner im Fokus. Er möchte auch seine guten Chancen in der 2024 neuen olympischen Disziplin, dem Extremslalom, nutzen. Deshalb sagte er, „ich bin etwas unglücklich mit der Arbeit des DKV im Bereich Extremeslalom, wo es ja schon 2024 um olympische Medaillen geht. Hier wurde leider noch kein für die Sportler erkennbares Konzept erarbeitet und keine einzige Trainingseinheit absolviert.“Für die Trainer diente dieser erste internationale Slalom-Wettkampf als „Standortbestimmung. Aus deutscher Sicht waren die Rennen erfolgreich. Wir können mit diesen Ergebnissen optimistisch in die Zukunft blicken“, resümierte Trainer Thomas Apel.Quelle DKV Uta BüttnerErgebnisse La Réunion ICF-Weltranglistenrennen am 5./6. Februar 2021K1 Damen1. Platz Funk, Ricarda/ GER KSV BadKreuznach mit 85,44 (2)2. Platz Lilik, Elena/ GER Kanu Schwaben mit87,82 (0)3. Platz Herzog, Andrea/ GER LKC Leipzig mit 88,87 (0)14. Platz Hanke, Franziska / GER AKV Augsburg mitb99,81 (6)C1 Damen1. Platz Herzog, Andrea / GER LKC Leipzig mit 92,30 (0)4. Platz Lilik, Elena / GER Kanu Schwaben Augsburg mit 95,77 (0)K1 Herren6. Platz Aigner, Hannes /GER AKV Augsburg mit 83,53 (0)14. Platz Hegge, Noah / GER Kanu Schwaben Augsburg mit 82,63 (2)C1 Herren1. Platz Ivaldi, Raffaello / ITA mit 84,68 (0)2. Platz Anton, Franz / GER LKC Leipzig mit 84,73 (0)3. Platz Elosegi, Ander / ESP mit 86,41 (2)5.Platz Trummer, Timo / GER KV Zeitz mit 88,41 (0)11. Platz Tuchscherer, Lennard / GER LKC Leipzig mit 91,82 (0)