Ivrea Junioren und U 23 Kanuslalom Weltmeisterschaften 2022 finden vom 5. - 10. Juli 2022 statt

Ivrea liegt im Nordwesten Italiens, in der Region Piemont, in der Nähe der Alpenmassive des Aosta-Tals.Der Fluss Dora Baltea durchquert die Stadt Ivrea. Die Rennstrecke in Ivrea war Austragungsort des Wildwasser-Weltcups 2007, der Wildwasser-Weltmeisterschaften 2008, der Kanuslalom-Weltcup 2016 und 2017, der Junioren- und U23-Kanuslalom-Weltmeisterschaften und der Kanuslalom-Europameisterschaften 2021. Die Einzigartigkeit dieses natürlichen "Stadions" wird durch die wachsende Zahl von Athleten bestätigt, die sich entscheiden, in Ivrea zu leben oder das ganze Jahr über in Ivrea trainieren. Die WM findet am Fluss Dora Baltea im Stadio della Canoa "Città d'Ivrea" statt.Beschreibung der Strecke:Länge: 230 MeterBreite: 17 MeterGefälle: 7 MeterSchwierigkeitsgrad: Klasse 4Wasserdurchfluss: 10 m3Junior WM findet in folgenden Disziplinen statt:- Kanuslalom Einzel: K1M, K1W, C1M, C1W- Teamwettbewerb: K1Mx3, K1Wx3, C1Mx3 und C1Wx3- Extrem-Kanuslalom: K1M und K1WU 23 WM findet in folgenden Disziplinen statt:- Kanuslalom Einzel: K1M, K1W, C1M, C1W- Teamwettbewerb: K1Mx3, K1Wx3, C1Mx3 und C1Wx3- Extrem-Kanuslalom: K1M und K1WJulian Lindolf hat uns ein paar Fotos aus Ivrea zukommen lassen, er und seine Vereinskameradinnen Hannah Süß und Emily Apel sind mit dem DKV Team bereits vor Ort. Wir erfahren in Kürze mehr.