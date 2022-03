ICF Worldranking Race in Huningue am 26. und 27. März 2022 im Parc des Eaux Vives, Huningue (FRA)

Nach der letztjährigen Absage, soll das Weltranglisten-Rennen nun zum zweiten Mal im Dreiländereck stattfinden. Dies erfreut die Slalomkanutinnen und Kanuten sehr, denn somit beginnt für sie die Paddelsaison gleich recht spannend im Parc des Eaux Vives, 3 Quai du Maroc, 68330 Huningue, Frankreich mit einem internationalen Wettkampf. Hier der Link https://worldranking-huningue.com Mannschaftsführer ist Peter Kreps, folgende Kanu Schwaben Sportlerinnen und Sportler nehmen am World Ranking Race in Huningue teil. Apel Emily, Bähner Merle, Becke David, Bunte Tim. Hartmann Luis, Hegge Noah, Hegge Samuel, Lehner Paul, Lilik Elena, Lindolf Julian, Neumann Kalle, Süß Hannah, Süß Philipp, Weigl Luis, Zutt Florian (derzeitige Meldungen).Hier der Zeitplan für alle, die gerne von zuhause dem Wettkampf folgen möchten. Wir drücken unseren Teilnehmern ganz fest die Daumen und wünschen allen einen erfolgreichen Wettkampf.25.03.2022FRIDAY09.00Free Training (in Groups)16.00Course closed17.00Bibs distribution17.30Teamleaders Meeting26.03.2022SATURDAY08.00Demo for Qualifications09.30Heats – WK1; MC112.00Lunchbreak13.00Heats – WC1; MK 117.00Course closed27.03.2022SUNDAY08.00Demo Semi & Finals09.15Semi Finals – all categories12.00Lunchbreak13.00Finals – all categories15.00Medal Ceremony