ICF sperrt russische und weißrussische Athleten und Funktionäre

Athleten aus Russland und Weißrussland werden aufgrund der Feindseligkeiten in der Ukraine bis auf weiteres von allen Veranstaltungen des Internationalen Kanu-Verbandes (ICF) ausgeschlossen, wie heute bekannt gegeben wurde.Zusätzlich zu den Athleten hat das Exekutivkomitee des Internationalen Kanu-Verbandes (ICF) einstimmig beschlossen, alle Offiziellen aus Russland und Weißrussland bis auf Weiteres von der Teilnahme an vom Verband sanktionierten Veranstaltungen sowie von der Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen und Foren des ICF auszuschließen.Die Suspendierung folgt auf die Entscheidung von letzter Woche, die drei ICF-Veranstaltungen, die in diesem Jahr in Russland stattfinden sollten - ein SUP-Weltcup und zwei Kanusprint-Supercups - zu streichen.ICF-Präsident Thomas Konietzko erklärte, der ICF-Vorstand unterstütze einstimmig die harte Haltung des Internationalen Olympischen Komitees und habe nicht gezögert, seine eigenen harten Entscheidungen zu treffen, um das Verhalten der beiden Länder zu verurteilen."Wir stehen in ständigem Kontakt mit unserer Kanufamilie in der Ukraine, und es ist offensichtlich, dass dies eine sehr stressige und besorgniserregende Zeit für alle ist", sagte Konietzko. "Als globaler Sport haben wir eine wichtige Rolle zu spielen und müssen in Fragen wie dieser eine Führungsrolle übernehmen. Wir wissen, dass unschuldige Sportler und Funktionäre in Russland und Weißrussland, die die Maßnahmen ihrer Regierung nicht unterstützen, bestraft werden, aber die Kosten für unsere Sportler, Trainer und Funktionäre in der Ukraine sind viel höher. Im Namen der ICF fordern wir die Regierungen Russlands und Weißrusslands auf, sich nicht nur an die Bedeutung des Olympischen Friedens zu halten, sondern auch den Raum zu lesen. Mit ihrem Vorgehen haben sie sich weltweit nur wenige Freunde gemacht, und der langfristige Schaden für ihren eigenen Ruf wird nur schwer zu reparieren sein."Das ICF-Exekutivkomitee hat außerdem beschlossen, die russischen und weißrussischen Flaggen von allen internationalen Veranstaltungen zu entfernen und die Nationalhymnen und Verbandsbilder dieser Länder von der ICF-Website und den Konten in den sozialen Medien zu verbannen.Das Komitee hat außerdem beschlossen, ein Spendenkonto einzurichten, um Geld für ukrainische Athleten zu sammeln, die von den Feindseligkeiten betroffen sind, und hat die nationalen Verbände gebeten, nach Möglichkeit für diesen Zweck zu spenden.Die ICF wird die aktuelle Situation weiter beobachten, um die Sanktionen gegebenenfalls zu ändern.Der vollständige Beschluss des ICF-Exekutivkomitees kann unter https://www.canoeicf.com/news/icf-suspends-russian... eingesehen werden. Quelle ICF NL + DKV