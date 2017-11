Herren des TSV Aufgehts Steppach halten Kontakt zur Tabellenspitze

DAMEN.

Mit drei Siegen in Folge konnten die Damen des TSV Steppach den zweiten Tabellenplatz behaupten. Zunächst ging es zu den Damen des TUS Fürstenfeldbruck. In einem hart umkämpften Match konnte man mitPunkten undHolz das Spiel für sich entscheiden. Bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung warmitHolz Tagesbeste.Leichter tat man sich im folgenden Heimspiel gegen den SV Mammendorf. Es gelang ein ungefährdeter Sieg mitPunkten beiHolz. Tagesbeste warmitHolz.Im Heimspiel gegen die Damen der Draufgänger Augsburg durfte dann wieder gezittert werden. Letztlich reichten aber mäßigeHolz zu einemSieg bei einem Vorsprung von 20 Holz. Beste Spielerin warmitHolz.

HERREN I.

Im Auswärtsspiel gegen den SKC Frischauf Weilheim sah zunächst alles nach einem Sieg aus, lag man doch nach der Mittelpaarung bei 3:1 Punkten mit 103 Holz in Führung. Eine sehr gut aufgelegte Schlusspaarung der Gastgeber sorgte jedoch für einePunkteniederlage bei einem Gesamtergebnis vonHolz. Mannschaftsbester warmitHolz.Erfolgreicher verlief das nächste Heimspiel gegen den SKC Töging Erharting. Die sehr gute Leistung der Startpaarung -spielte mitHolz Tagesbestleistung – ließ man sich dieses Mal nicht mehr nehmen und gewann das Spiel mitPunkten undHolz.Im folgenden Auswärtsspiel ging es zum bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Losodica Munningen. In dem spannenden Spiel behielt der TSV Steppach am Ende mit einer tollen Mannschaftsleistung vonbei 43 Holz Vorsprung die Oberhand und gewann mitPunkten. Höhepunkt des Spiels war die herausragende Tagesbestleistung vonmitHolz. Gratulation!

HERREN II.

Ihren ersten Saisonsieg konnte sich die zweite Herrenmannschaft mit einem in der Höhe unerwartetenbei der SG Edelshausen holen und damit den letzten Tabellenplatz verlassen. Fünf der sechs Duelle wurden gewonnen und der verdiente Sieg mitHolz sicher gestellt. Tagesbester warmitHolz.Mit genügend Selbstvertrauen ging man dann in das nächste Heimspiel gegen den Tabellennachbarn KC Pöttmes. Nach verhaltenem Start bei zwischenzeitlichem Vorsprung von 57 Holz und 3:1 Punkten wurde einSieg eingefahren. Das Spiel endete mitHolz zugunsten des TSV. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Im folgenden Auswärtsspiel gegen den SKC Königsmoos gab es für den TSV Steppach II nichts zu gewinnen. Die Überlegenheit des Gegners – nur ein Mann spielte unter 550, beim TSV ein Mann über 550 – war einfach zu groß. So musste man sich bei einer Gesamtleistung vonHolz den überragenden gegnerischenHolz undPunkten klar geschlagen geben.

HERREN III.

Sehr ausgeglichen verlief das Auswärtsspiel gegen die TSG Augsburg 2. Trotz einem 8,5:7,5 nach Spielpunkten bei 2:2 Mannschaftspunkten zog man beim Gesamtholzergebnis mitknapp den kürzeren und musste so dieNiederlage akzeptieren. Bester Spieler des TSV Steppach warmitHolz.Ein ebenfalls sehr enges Spiel lieferte man sich gegen den SV Mammendorf 2. Nach einem klaren Rückstand in der Startpaarung konnten die Schlussspieler des TSV das Blatt gerade noch einmal wenden und eine knappenSieg beiPunkten ins Ziel retten. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Nicht weniger nervenschonend verlief auch das nächste Heimspiel gegen FC Stätzling 2. Nach anfänglichem Rückstand besann sich die Mannschaft eines Besseren und gewann das Spiel mitPunkten und einem Endergebnis vonHolz. Tagesbester warmitHolz.