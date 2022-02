Heimkehr aus warmen Gefilden mit Warmwassertraining auf der Insel La Réunion an den kalten Eiskanal in Augsburg

Die DKV Kadersportler Aigner, Lilik, Hanke, Hegge und Funk aus Augsburg sowie weitere DKV Kadersportler reisten am Samstag, 29.01.2022 früh via Paris zum vierwöchigen Warmwasserlehrgang auf die Insel Réunion.Während Hannes Aigner bereits wieder zu Hause ist, werden unsere vier Sportlerinnen und Sportler aus Augsburg heute Abend - sowie das weitere DKV Team - den Rückflug nach Hause antreten.Einen Schnappschuss von der letzten Trainingseinheit bekamen wir zur Verfügung gestellt. Elena Lilik, Ricarda Funk, Franziska Hanke und Noah Hegge sehen so richtig glücklich aus. Sie freuen sich sicherlich auf die Heimat.Nur hier ist es seit einiger Zeit ziemlich windig und frisch, die angenehme Wärme auf der Insel La Réunion werden sie die ersten Tage sicherlich sehr vermissen. Aber wir freuen uns, sie bald wieder am Eiskanal beim Training beobachten zu können. Denn Anfang Mai stehen bereits die nationalen WM Nationalmannschafts-Sichtungsrennen des DKV auf dem Olympiakanal in Augsburg an!Foto: von links Elena Lilik, Ricarda Funk, Franziska Hanke, Noah Hegge von Thomas Apel (Lilik, Funk, Hegge / Kanu Schwaben, Hanke AKV Augsburg