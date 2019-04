Goldenes Wasser in Friedberg: 85 Medaillen und Staffelsieg für das Schwimmteam﻿﻿

Am Samstag, den 06.04.2019 richtete der TSV Friedberg den 6. Friedberger Jubiläumswettkampf im Stadtbad Friedberg aus. 257 Schwimmer aus 12 Vereinen kämpften in über 1000 Einzelstarts und 3 Staffelwettkämpfen um Medaillen und den Sieg in der Mannschaftswertung.Das Schwimmteam Neusäß ging mit 25 Schwimmern aus der Leistungs-und den Aufbaumannschaften an den Start. Die jüngsten Wettkampfteilnehmer im Jahrgang 2011 starteten über 50m Rücken, Brust und Freistil. Emil Gölder konnte sich bei allen drei Starts jeweils den zweiten Platz sichern. Noch besser lief es für Emilia Bauer. Sie schwamm über alle drei Strecken ihren Konkurrentinnen souverän davon und sicherte sich somit drei Goldmedaillen. Tabea Restle schwamm in 0:59,64 die 50m Freistil zum ersten Mal in unter einer Minute und schrammte mit dieser Zeit knapp am Podest vorbei und wurde Vierte.Ein größeres Pensum hatten bereits die Schwimmer im Jahrgang 2010 zu absolvieren. Maximilian Wienand schwamm bei jedem seiner Starts zu Gold. Eine Medaille bei jedem Start gab es auch für Zoe Müller, darunter Bronze über 100m Lagen, nur eine Zehntelsekunde hinter Tamara Eicher, die sich außerdem Gold über 50m und 100m in ihrer Hauptlage Rücken sowie Silber über 50m Freistil sichern konnte. Alle drei haben sich bereits für die Schwäbischen Meisterschaften im Mai qualifiziert, an denen sie dieses Jahr erstmals teilnehmen dürfen.Ebenfalls eine Pflichtzeit für die Schwäbischen Meisterschaften erschwamm sich die ein Jahr ältere Alexandra Hilbert über 200m Brust und sicherte sich in 4:06,81 zudem die Goldmedaille über diese Strecke im Jahrgang 2009. Über die gleiche Strecke hat bereits auch Valentin Gölder seine Teilnahme sicher. Medaillen am laufenden Band gab es auch für Nico Brunner und Felix Odau (ebenfalls 2009). Felix konnte sich bei fünf Starts jeweils den ersten Platz sicher, lediglich bei seinem letzten Start über 200m Brust musste er sich knapp geschlagen geben und wurde Zweiter. Nico gewann viermal Silber, einmal Bronze und über seine anstrengendste Disziplin an diesem Tag, die 100m Schmetterling, Gold. Im Jahrgang 2008 sicherte sich Finja Lehmann in 0:50,74 die Silbermedaille über 50m Rücken.Stark besetzt ist im Schwimmteam der Jahrgang 2007. Elena Moreira dos Santos, Alina Meiller, Lena Wolf und Sebastian Wienand gewannen zusammen 17 Medaillen, darunter sechs goldene. Sebastian schwamm zu Bronze über 100m Lagen und zu Gold über 100m Freistil und 50 Schmetterling und entschied in seiner Paradedisziplin Brust die 50, 100 und 200m für sich. Lena Wolf wurde Zweite über 50 und Dritte über 100m Brust. Alina Meiller gewann Bronze über 50m Rücken und 100m Lagen und Silber in 100 und 200m Brust. Eine Goldmedaille sicherte sich Elena Moreira dos Santos über 100m Rücken und zusätzlich Silber über 50m Rücken, 100m Lagen und Schmetterling und Bronze über 100m Freistil.Auch im Jahrgang 2006 war das Podest fest in Neusäßer Hand. Alina Brunner entschied 100m Brust, 50m Schmetterling und 100m Lagen für sich, wurde Zweite über 100m Freistil und 100m Schmetterling und Dritte über 50m Freistil. In Lagen sicherte sich Johanna Gölder hinter ihr den zweiten Platz und gewann außerdem Gold über 50m Rücken und 100m Schmetterling sowie 50, 100 und 200m Freistil. Bei den Jungs im gleichen Jahrgang gewann Moritz Lehmann zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Viermal Edelmetall gab es für Felicitas Borkowski (2004). Im Jahrgang 2005 konnte Linda Kinader jeden Start für sich entscheiden, ebenso wie Samantha Borkowski, die die Wertung der Jahrgänge 2001 und älter mit sechs Siegen bei sechs Starts dominierte. Das Schwimmteam schickte außerdem drei Staffeln ins Wasser. Die 4x50m Freistil-Staffel der Jahrgänge 2006 bis 2010 konnte die 2. Mannschaft des Schwimmteams in der Besetzung Sebastian Wienand, Felix Odau, Elena Moreira dos Santos in 2:17,77 für sich entscheiden. Der deutlich jüngeren 3. Mannschaft, bestehend aus Maximilian Wienand, Tamara Eicher, Valentin Gölder und Zoe Müller gelang in 2:52,98 ein toller achter Platz.