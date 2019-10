Gemischte Mannschaft des TSV Aufgehts Steppach gewinnt Heimspiel

HERREN I.

Nach anfänglich guten Leistungen verlor der TSV Aufgehts Steppach im Auswärtsspiel gegen die Kegelfreunde Jedesheim mit zunehmender Spieldauer immer mehr den Anschluss und musste sich am Ende mitPunkten undklar geschlagen geben.Zunächst fand man gut ins Spiel, nach drei Durchgängen lag die Startpaarung in beiden Duellen nach Holz in Führung. Im letzten Durchgang jedoch wendete sich das Blatt, die Gastgeber gingen trotz der Mannschaftsbestleistung vonHolz durchmit 2:0 und 14 Holz in Führung. Das zeigte beim Steppacher Mittelduo Wirkung, man geriet von Beginn an ins Hintertreffen. Trotz einer nur durchschnittlichen Vorstellung der Gastgeber verlor der TSV weiter an Boden, man gab beide Mannschaftspunkte ab und das Minus erhöhte sich auf 46 Holz. Als in der Schlusspaarung auch noch der Jedesheimer Peter Badent mit überragenden 623 Holz Tagesbestleistung spielte, war die Niederlage endgültig besiegelt.Bleibt festzustellen, dass an diesem Tag alles, was schief laufen konnte auch wirklich schief ging. Mit dem notwendigen Selbstvertrauen sollte am kommenden Samstag beim punktgleichen Tabellennachbarn AN Thal eine Leistungssteigerung möglich sein und man mit etwas Glück auch wieder auf die Erfolgsspur zurück finden.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (1) 553 – 564 (3) H. Stimpfle, Peter Koreny (2) 574 – 577 (2) K. Heidrich, Christian Steppe (1) 518 – 545 (3) M. Alander, Christian Diel (1) 525 – 530 (3) A. Rueß, Christian Saule (1) 556 – 623 (3) P. Badent, Georg Spengler 485 (1) – 554 (3) H. Hoyer.

HERREN II.

Für die zweite Herren ging es im Lokalderby gegen die Sportfreunde des TSV 1871 Augsburg. Die Gastgeber zeigten sich anfänglich gut in Form. Trotz der Mannschaftsbestleistung vonmitHolz geriet man nach der Startpaarung bei 0,5:1,5 Punkten mit 23 Holz in Rückstand. Die Steppacher Mittelpaarung konnte sich zwar einen Mannschaftspunkt erspielen, der Gesamtrückstand aber wuchs auf vorentscheidende 88 Holz an. Trotz einer mäßigen Leistung des Schlussduos von 1871 gelang es dem Aufgehts nicht, das Minus zu verringern. Letztlich unterlag man deutlich mitPunkten undHolz.Bleibt zu hoffen, dass im Spiel kommenden Samstag beim SC Mühlried das Sebstvertrauen in die eigene Stärke wieder zurückkehrt und der erste Auswärtserfolg der jungen Saison gelingt.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (Steppach zuerst genannt):Winfried Cermak (2) 520 – 520 (2) J. Kostic, Elias Luigart (1) 532 – 555 (3) T. Gialantzis, Wolfgang Lange (1) 521 - 514 (3) W. Zetsche, Horst Eckert (0,5) 486 – 558 (3,5) T. Heim, Marco Schmid (1,5) 486 - 501 (2,5) A. Kästle, Robert Heuberger (1,5) 506 – 507 (2,5) M. Ziegler.

Kreisklasse F Gemischt.

Im Heimspiel gegen DJK Göggingen nahm die gemischte Mannschaft des TSV von Beginn an das Heft in die Hand. Nach der Startpaarung lag bereits deutlich mit 2:0 Punkten und 76 Holz im Führung. Das Steppacher Schlussduo konnte sich darauf beschränken, diesen Vorsprung zu verteidigen. Bei 1:1 Punkten und exakt gleicher Holzanzahl gelang das auch punktgenau.Das Spiel endetebei einem Gesamtergebnis vonHolz. Tagesbestleistung spielte Marlies Roch mit 525 Holz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Andrea Zschappa (3) 471 – 439 (1) Samuel Petrowitsch, Marlies Roch (4) 525 – 481 (0) Rocco Muscio, Gerhard Zschappa (1) 468 - 521 (3) Peter Schönfeld, Adele Weber (4) 496– 443 (0) Margit Graf.