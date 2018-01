Fit in 2018 - Tag der offenen Tür für Fitness beim dancepoint in Königsbrunn

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Starten Sie ins neue Jahr mit Ihrem persönlichen Fitnessprogramm. Jede Sportart erfordert Kondition, Koordination und Ausdauer! Aber auch ohne leistungssportlichen Hintergrund ist Bewegung ein wichtiger Schlüssel für ein gesundes Leben.

Verlosung von 5 Zehnerkarten mit Stargast Christian Polanc

Cha Cha Cha Workshop mit Christian Polanc

Passend dazu veranstaltet der TSC dancepoint e.V. Königsbrunn am 25. Februar einen Tag der offenen Tür für alle Fitnessbegeisterten in seinem Clubheim im Gewerbegebiet Süd.Mit Stargast Christian Polanc, bekannt aus Let’s Dance, hat der dancepoint einen richtigen Hochkaräter für seinen Tag der offenen Tür eingeladen. Christian Polanc wird zusammen mit der dancit Instruktorin Sandra Hofmeister um 15:30 Uhr sein tanzbasiertes Fitness-Workout dancit vorstellen, einem Programm für jedes Fitnesslevel und jedes Alter. Und dancit ist nicht nur Bewegung, dancit ist viel mehr! Kommen Sie am 25. Februar in das Clubheim des TSC dancepoint, seien Sie aktiv dabei und lassen Sie sich überraschen.Freuen Sie sich an diesem Tag auch auf weitere Mitmach-Workshops im Bereich Fitness. Zumba Instruktorin Monika Machecki vermittelt Ihnen bereits ab 14:00 Uhr, wie bei Popmusik Pfunde purzeln. Zitat: „Bei Zumba™ lächelst du während du Gewicht verlierst und deinen Körper stählst“. Und mit STRONG by Zumba™ wird Ihnen von Monika Machecki um 14:45 Uhr ein weiteres Programm vorgestellt: „Plyometrische oder explosive Bewegungen wie hohe Knie oder Burpees wechseln sich mit isometrischen Bewegungen wie Ausfallschritten, Kniebeugen oder Kickbox-Bewegungen ab, um sicherzustellen, dass du maximal gefordert wirst.“Unser Studio verfügt über Umkleideräume, Duschen und an unserer Foyerbar können Sie sich mit erfrischenden Getränken versorgen. Alle Workshops im Bereich Fitness sind an diesem Tag kostenfrei.Und für Alle, die sich dem Paartanz verschrieben haben, hat der TSC dancepoint um 14:30 Uhr einen besonderen Leckerbissen parat: Tanzen Sie Cha Cha Cha mit Tanzprofi Christian Polanc. Holen Sie sich in dem 1-stündigen Workshop Tipps vom Profi in Bezug auf Technik, Führung oder Präsentation. Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 10 €. Mehr Informationen und Anmeldung erhalten Sie unter info@tsc-dancepoint.de