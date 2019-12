Favoriten für FAIRPLAY gesucht Fair Play Preis des Deutschen Sports: Bis 31. Dezember online Vorschläge einreichen

Haltung im Sieg und in der Niederlage, Respekt vor dem Kontrahenten selbst unter höchstem Leistungsdruck und gelebte Toleranz auch über Ländergrenzen hinweg: In diesem Verhalten zeigt sich Fair Play, wie es nur der Sport vermitteln kann. Und zwar nicht nur auf der großen Wettkampfbühne vor Millionen von Zuschauer*innen weltweit, sondern auch in jeder Sporthalle vor Ort. Athlet*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen sowie unzählige ehrenamtlich Engagierte leben Fair Play in ihrem sportlichen Alltag. Sie sind Vorbilder für die gesamte Gesellschaft.Beispiele für besonders vorbildliches Verhalten sind nun wieder gefragt, denn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) nehmen noch bis Ende des Jahres Nominierungen für den Fair Play Preis des Deutschen Sports 2019 entgegen. Mit dem Preis werden sowohl Einzelaktionen als auch dauerhaftes Engagement ausgezeichnet, Personen und Mannschaften können ebenso nominiert werden wie Vereine oder Initiativen.Alle Sportbegeisterten sind daher aufgerufen, ihre Favoriten für den Fair Play Preis des Deutschen Sports 2019 online unter fairplay.dosb.de oder über info@fairplaypreis.de vorzuschlagen.Über die Preisträger*innen in den beiden Kategorien „Sport“ und „Sonderpreis“ entscheidet anschließend eine Fachjury.Die Verleihung des Fair Play Preises 2019 wird im Rahmen des Biebricher Schlossgesprächs am 26. März 2020 in Wiesbaden stattfinden.