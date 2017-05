Es läuft gut im dancepoint

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Der TSC dancepoint konnte fast keinen passenderen Termin für seine 21. ordentliche Mitgliederversammlung finden: am 21. Mai lud die Vorstandschaft alle interessierten Mitglieder in das schöne Clubheim in Königsbrunnen ein und hatte gute Ergebnisse und eine Überraschung im Gepäck.

In den Jahresberichten der Vorstandsmitglieder zeigte sich wieder einmal eindrucksvoll, welche zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen im dancepoint organisiert werden und wie zufrieden die Mitglieder mit der Arbeit der Vorstandschaft sind. Bei den Neuwahlen wurden Udo Wendig (1. Vorstand), Gabi Gild (Kassier), Alex Raith (Abteilungsleiter S/L), Wilhelm Gross (Abteilungsleiter Boogie Woogie) und Petra Fürstner (Veranstaltungswart) in ihren Ämtern bestätigt. Neu begrüßen darf die Vorstandschaft zwei neue Amtsträger in ihren Reihen: Nicole Schroll als 2. Vorsitzende und Stefan Mayer als Mitgliederverwalter. Christian Adler (Jugendwart) und Christine Langer (Sportwart) ergänzen weiterhin das Team.Erstmalig spendierte der dancepoint allen Mitgliedern bei der Versammlung ein Mittagessen, das in der Pause zum Gespräch einlud und zur guten Stimmung beitrug.