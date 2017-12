Erste Herrenmannschaft des TSV Steppach zurück auf der Erfolgsspur

DAMEN.

. In der Partie gegen MBB Augsburg konnte die TSV Damen ihren zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. In dem eher durchschnittlichen Spiel - alle Ergebnisse waren unter der 500-er Marke - erzielte die Startpaarung bei 1:1 Punkten einen Vorsprung von 25 Holz. Die Schlusspaarung baute den Vorsprung kontinuierlich aus und entschied das Match mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Tagesbeste Spielerin warmitHolz.

HERREN I.

Gut erholt nach der letztwöchigen Niederlage zeigten sich die Herren des TSV im Heimspiel gegen Gut Holz Eberfing. Trotz verhaltenem Start stand bei 1:1 Punkten ein Plus von 27 Holz zu Buche. Der Mittelpaarung gelang eine merkliche Steigerung, so dass trotz der Eberfinger Tagesbestleitung von 590 Holz der Vorsprung auf 63 Holz ausgebaut werden konnte. Die sehr gut aufgelegte Schlusspaarung des TSV ließ den Gästen keine Chance und sorgte mit 560 und 585 Holz für einen klaren Sieg. Dank der ausgeglicheneren Mannschaftsleistung - bei Eberfing blieben zwei Spieler unter der 500-er Marke - gewann der TSV Aufgehts Steppach das Spiel klar mitHolz undPunkten. Bester Spieler des TSV warmitHolz.

HERREN II.

. Im Lokalderby hatte der TSV die Mannschaft des TSV 1871 Augsburg zu Gast. Das Spiel begann ganz nach Wunsch der Heimmannschaft, die Startpaarung sicherte sich ein 2:0 und einen Vorsprung von 68 Holz. In der Mittelpaarung konnten sowohl das Plus auf 77 Holz ausgebaut als auch mit etwas Glück beide Mannschaftspunkte erspielt werden. Wer jetzt an einen ungefährdeten Sieg glaubte, sah sich leider getäuscht. Mit zunehmender Spieldauer schmolz der Vorsprung immer mehr dahin. Erst mit dem letzten Schub konnte der Sieg mit einem Vorsprung von 5 Holz errungen werden. Das Spiel endetet mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Tagesbester Spieler warmitHolz.Der Ausgang des folgenden Auswärtsspiels beim KC Karlshuld war lange Zeit offen. Lag man anfangs noch mit 9 Holz in Front, geriet man in der Mittelpaarung bei 2:2 Punkten mit 6 Holz in Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Rückstand aber immer grösser. Die Duelle endeten zwar 1:1, im Gesamtergebnis jedoch musste man sich mit 63 Holz geschlagen geben. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten des KC Karlshuld. Tagesbester Spieler war einmal mehrmitHolz.

HERREN III.

Das Heimspiel gegen den Tabellenführer SKV Meitingen 3 verlief nicht wie geplant. In der Startpaarung geriet man fast aussichtslos mit 0:2 Punkten und 76 Holz in Rückstand. Der Schlusspaarung gelang es zwar, ihre beiden Duelle zu gewinnen und das Minus dank der überragenden Tagesbestleistung vonmitHolz erheblich zu verringern. Letztlich reichte es trotzdem nicht ganz und man hatte mit 8 Holz das Nachsehen. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten der Gäste aus Meitingen.