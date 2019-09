Erfolgreiches Wochenende für die Kegler des TSV Aufgehts Steppach

HERREN I.

Nach dem missglückten Saisonauftakt zeigten sich die Steppacher Kegler in der Begegnung gegen Losodica Munningen deutlich verbessert. Der TSV bestimmte von Anfang an das Geschehen und erspielte sich einen souveränen Start-Ziel-Sieg mitPunkten undHolz.Die Hausherren fanden gut ins Spiel. Trotz einem 1:1 nach Punkten lag man dennoch nach der Startpaarung mit 77 Holz deutlich in Führung. Maßgeblichen Anteil daran hatte, der mitHolz Tagesbestleistung spielte. Die Mittelpaarung konnte an die guten Leistungen der Vorgänger anknüpfen und das Plus auf 3:1 Punkte und 117 Holz vorentscheidend ausbauen. Diesen Vorsprung ließ sich das Schlussduo des TSV nicht mehr nehmen und spielte das Match sicher nach Hause.Der Garant für den klaren Sieg war eine tadellos geschlossene Mannschaftsleistung. In dieser Verfassung darf man sich für das kommende Auswärtsspiel am nächsten Samstag in Ingolstadt berechtigte Hoffnungen machen.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (1) 550 – 555 (3) M. Meyr , Peter Koreny (3) 574 – 492 (1) S. Bühler, Christian Steppe (2,5) 562 – 543 (1,5) M. Bühler, Christian Saule (2) 562 – 541 (2) N. Seitz, Christian Diel (4) 569 – 520 (0) A. Leberle, Georg Spengler 534 (1) – 544 (3) M. Bucher.

HERREN II.

Nach ihrer Auftaktniederlage fand die zweite Herrenmannschaft im Lokalderby gegen die SpVgg Deuringen zu alter Spielstärke zurück. Die Startpaarung musste sich auch diesmal die Mannschaftspunkte teilen, konnte aber mit 11 Holz knapp in Führung gehen. Stark verbessert zeigte sich das Mittelduo des TSV, insbesondere, der mitHolz Mannschaftsbestleistung spielte. Die Belohnung war ein vorentscheidendes Plus von 102 Holz bei 3:1 Punkten. Blieb den Steppacher Schlussspielern nur noch übrig, den Vorsprung sicher nach Hause zu bringen, was ihnen auch in souveräner Manier gelang. Letztlich siegte man mitPunkten undHolz.Endscheidend war eine ausgeglichene Mannschaftsleistung ohne Ausrutscher. Gelingt es, diese beizubehalten, sollte man im nächsten Auswärtsspiel beim KC Karlshuld nicht chancenlos sein.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Winfried Cermak (3) 537 – 498 (1) S. Gäbelein, Elias Luigart (1) 512 – 540 (3) S. Falk, Marco Schmid (3) 522 – 495 (1) M. Großmann, Horst Eckert (3) 549 – 485 (1) E. Götzl, Robert Heuberger (2) 539- 537 (2) J. Kaufmann, Wolfgang Lange (1,5) 547 – 550 (2,5) S. Lehnert.

HERREN III.

Ein spannendes Match entwickelte sich im Auswärtsspiel der dritten Herrenmannschaft beim FC Stätzling II. Nach der Startpaarung stand das Spiel nach Punkten 1:1, im Gesamtergebnis geriet man aber mit 48 Zählern in Rückstand. In den Schlussduellen konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Obwohl der Holzrückstand nicht mehr aufgeholt werden konnte, gelang es dem Steppacher Duo dennoch, die Duelle für sich zu entscheiden und somit beide Mannschaftspunkte zu gewinnen.Das Spiel endeteUnentschieden bei einem Gesamtergebnis vonHolz.Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Wolfgang Oppenländer (3) 479 – 490 (1) W. Dehm, Willi Sahl (1) 474 – 511 (3) S. Wintermayr, Reinhard Blank (2,5) 469 - 455 (1,5) M. Ullrich, Rudolf Mayer (2) 482 – 478 (2) A. Wintermayr.