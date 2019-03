Erfolgreiche Wettkampfbilanz beim Schwimmteam Neusäß

Elena Moreira dos Santos schwimmt auf der Erfolgswelle

Als einzige Vertreterin des Schwimmteams Neusäß wurde Elena Moreira dos Santos (2007) für den Kader des Bezirks Schwaben nominiert, um beim CIJ Meeting in Luxemburg zu schwimmen. Zusammen mit 18 weiteren Schwimmern unterschiedlicher schwäbischer Vereine sammelte sie vom 08.03. bis 10.03.2019 in Kirchberg in Luxemburg erste internationale Wettkampferfahrung im Ausland.Sie startete an den drei Wettkampftagen über alle Rückenstrecken (50m, 100m und 200m) sowie 100m Brust, 100m Freistil und 200m Lagen. Dabei stelle sie fünf neue persönliche Bestzeiten auf der 50m-Bahn auf und schwamm viermal ins Finale der Jahrgänge 2007 und jünger. In den Finals konnte sie dreimal ihre im Vorlauf geschwommenen Zeiten und Plätze verbessern, besonders über 200m Rücken machte sie ihr unglückliches Rennen im Vorlauf wett und siegte im Finale in 2:51,55 Minuten. Außerdem schwamm sie über 100m Rücken im Finale auf den dritten Rang.

Schwimmteam Neusäß erkämpft sich beim 12. Internationalen Cool Swimming Cup den vierten Platz

Regionale Bestenkämpfe und "Bezirkszwerge" ein voller Erfolg für Neusäßer Nachwuchs

Am gleichen Wochenende (09. und 10.03.2019) starteten die Mannschaftskollegen beim 12. Internationalen Cool Swimming Cup in Gersthofen.Alina Brunner zeigte sich in guter Form und schwamm über alle drei Bruststrecken auf einen Podestplatz, über 50m siegte sie im Jahrgang 2006. Auch in 100m Freistil schwamm sie in einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:07,31 Minuten auf den zweiten Platz ihres Jahrgangs. Weitere Medaillenplätze erreichten Felicitas Borkowski (2004), Hannah Jäger (2001), Johanna Gölder (2006), Lena Wolf (2007), Moritz Lehmann (2006), Sebastian Wienand (2007) und Raja Kolbe (2005). Linda Kinader (2005) und Valentin Gölder (2009) schrammten trotz zahlreicher neuer Bestzeiten an einer Medaille vorbei.Alina Meiller (2007) zeigte sich besonders vielseitig und schwamm sowohl über 50m Rücken, Brust und Freistil sowie über 100m Brust auf einen Podestplatz.Johanna Zillner (1996) startete in der Wertung der Jahrgänge 1999 und älter und konnte sich hier jeweils einen zweiten Platz über 100m und 200m Brust sowie eine Bronzemedaille über 50m Schmetterling sichern. In der gleichen Wertung ging auch Samantha Borkowski (1998) an den Start. Sie siegte über 50m und 200m Rücken sowie über 100m Lagen und Schmetterling.In der Mannschaftswertung belegte das Schwimmteam Neusäß einen starken vierten Platz. Felix Odau gewann die Gesamtwertung des Jahrgangs 2009, bei der die Ergebnisse über 100m Lagen sowie 50m jeder der vier Lagen addiert wurden. In der Jahrgangswertung der einzelnen Strecken stand er bei neun von zehn Starts auf dem Treppchen, davon sechsmal auf dem ersten Platz. Nico Brunner (2009) konnte auch als Dritter in der Jahrgangswertung einen Pokal mit nach Hause nehmen.Am darauffolgenden Wochenende des 16. und 17.03.2019 kämpfte das Schwimmteam Neusäß bei den Regionalen Bestenkämpfen der Region Nord in Haunstetten um Medaillen.Die erfahreneren Schwimmerinnen und Schwimmer aus der ersten Leistungsmannschaft sammelten bei den Regionalen Bestenkämpfen insgesamt 65 Medaillen und behaupteten sich damit hinter dem SV Augsburg und der SSG Günzburg-Leipheim auf dem dritten Platz des Medaillenspiegels.Auch bei diesem Wettkampf rief Elena Moreira dos Santos (2007) wieder Bestleistungen ab. Sie verbesserte besonders ihre Zeit über 200m Rücken um mehr als vier Sekunden auf 2:42,58 Minuten. Damit siegte sie nicht nur deutlich vor ihren gleichaltrigen Konkurrentinnen, sondern belegte sogar in der offenen Wertung den dritten Platz, über 100m Rücken landete sie mit 1:15,84 Minuten auf dem vierten Platz der Gesamtwertung. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende konnte Alina Brunner (2006) über 200m Brust ganze sieben Sekunden gutmachen, setzte ihre neue Bestmarke bei 3:12,24 Minuten und verpasste die Goldmedaille nur haarscharf. Emilia Bauer setzte sich über 50m Rücken gegen 17 Konkurrentinnen im Jahrgang 2011 durch und auch Tamara Eicher (2010) schaffte mit ihrem dritten Platz über 100m Rücken den Sprung auf das Podest, ebenso wie Marina Feller (2009) über 100m Freistil und Leonie Schneider, die im gleichen Jahrgang die Goldmedaille gewann. Zoe Müller (2010) siegte über 50m Schmetterling und 100m Lagen.Maximilian Wienand (2010) setzte sich gegen seine Konkurrenten über 100m und 200m Rücken, 100m und 200m Freistil und 100m Brust durch. Sein Bruder Sebastian (2007) verpasste über die Bruststrecke den ersten Platz trotz deutlicher persönlicher Bestzeit knapp, konnte über 200m Freistil und 200m Brust jedoch den Spieß umdrehen und wurde Erster, ebenso wie in 100m Freistil. Felix Odau (2009) stand über 100m Schmetterling, 200m Lagen, 100m und 200m Freistil sowie 200m Rücken ganz oben auf dem Treppchen.

Schwimmteam Neusäß beim kindgerechten Wettkampf "Bezirkszwerge" auf Platz eins des Medaillenspiegels.

Insgesamt konnten die Nachwuchsschwimmer neun Goldmedaillen, acht Silbermedaillenund sechs Bronzemedaillen erkämpfen. Über 25m Freistil-Beine derMädchen siegten Elana Moreira dos Santos (2014), Hannah Ebner (2013) undCarolin Meiller (2012). Bei den Jungen tat es ihnen Samuel Meyer (2012)gleich. Über 25m Brust setzte sich Elisa Odau in ihrem Jahrgang gegenzehn weitere Konkurrentinnen durch, genauso wie Luca Wohlhüter bei denJungen im Jahrgang 2013, der mit nur einem Hundertstel Vorsprung vorseinem Teamkameraden Benedikt Morovitz anschlug. Auch über 25m Rückensiegten Elana Moreira dos Santos und Carolin Meiller in ihrenJahrgängen. Über 25m Freistil feierten Carolin Meiller und Elisa Odaueinen Doppelsieg für das Schwimmteam und belegten den ersten und zweitenPlatz im Jahrgang 2012.