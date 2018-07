Erfolgreiche Medaillenjagd des Schwimmteam Neusäß in Kaufbeuren und Kempten

Schwimmfest in Kaufbeuren





Am 30.06.2018 fand in Kaufbeuren das 47. Schüler- und Jugendschwimmfest statt, zu dem 18 Aktive des Schwimmteams an den Start gingen.Besonders für die jungen Schwimmer aus Neusäß war der Wettkampf ein voller Erfolg.Tamara Eicher (2010) sicherte sich über 50m Rücken den zweiten Platz, Zoe Müller holte im gleichen Jahrgang über 100m Freistil die Bronzemedaille. Über 100m Rücken konnten die beiden sogar einen Neusäßer Doppelsieg feiern, bei dem Tamara die Goldmedaille und Zoe die Silbermedaille gewann. Maximilian Wienand konnte insgesamt vier Medaillen mit nach Hause bringen, wobei er über 50m Freistil allen davon schwamm und Erster wurde.

Hannah Jäger qualifiziert sich für die Bayerische Jahrgangsmeisterschaft



Schwäbische Meisterschaften in Kempten



Für die älteren Schwimmer des Schwimmteams war es schwieriger, einen Platz auf dem Podest zu ergattern, da ab Jahrgang 2007 jeweils zwei Jahrgänge in einer Wertung zusammengefasst wurden und alle 200-Meter-Strecken unabhängig vom Alter gewertet wurden.Dennoch stand Elena Moreira dos Santos (2007) über 100m Freistil auf dem Treppchen und wurde bei 44 Schwimmerinnen im Jahrgang 2007 und 2006 Dritte. Johanna Gölder (2006) schaffte zweimal den Sprung auf den zweiten Platz über jeweils 100m Brust und Rücken. Durch eine enorme Verbesserung ihrer zwei Wochen alten Bestzeit über 200m Lagen um mehr als zehn Sekunden erreichte sie über diese Strecke die bayerische Pflichtzeit und wird somit viermal bei den Bayerischen Meisterschaften antreten. Zudem gewann sie die Pokalwertung im Jahrgang 2006 und 2007.Sebastian Wienand (2007) setzte sich in 100m Brust gegen 18 Konkurrenten aus den Jahrgängen 2007 und 2006 durch und wurde Erster. Er verbesserte seine Zeit um mehr als drei Sekunden und sicherte sich dadurch, neben 200m Brust, ebenfalls einen weiteren Start bei den anstehenden Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften. Seinen Medaillensatz komplettierte er am Samstag mit einer Silbermedaille über 100m Freistil sowie einer Bronzemedaille über 50m Schmetterling.Zwei Wochen vor den Bayerischen Meisterschaften gelang es auch Hannah Jäger (2001) hierfür eine Pflichtzeit zu knacken. Sie schwamm in 00:37,00 über 50m Brust eine deutliche persönliche Bestzeit und gewann in der Wertung der Jahrgänge 2001 und älter die Goldmedaille.Damit werden Sebastian Wienand, Elena Moreira dos Santos, Johanna Gölder und Hannah Jäger über insgesamt neun Strecken bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Nürnberg an den Start gehen.Am vergangenen Wochenende des 07. und 08.07.2018 war das Schwimmteam bei den Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters erneut auf Medaillenkurs. Die 14 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmteams erkämpften sich zusammen 14 Goldmedaillen, acht Silbermedaillen sowie sieben Bronzemedaillen.Die meisten schwäbische Meistertitel gewann am Wochenende Samantha Borkowski, die in der AK 20 an den Start ging. Einen weiteren Höhepunkt stelle außerdem ihre Finalteilnahme über 100m Rücken dar, bei der sie den sechsten Platz belegte.Im Medaillenspiegel nur knapp hinter ihr liegt Johanna Gölder, die im Jahrgang 2006 vier Goldmedaillen gewann, jeweils über 200m Freistil, Lagen, Rücken sowie 400m Freistil.In der AK 20 konnte Johanna Zillner jeweils die Silbermedaille über 200m Freistil und 50m Schmetterling gewinnen. Auch Hannah Jäger (2001) sammelte in ihrer Hauptlage Medaillen. Sie wurde über 100m Brust Zweite und über 200m Brust Dritte. In der gleichen Lage stand auch Sebastian Wienand (2007) zweimal auf dem Podest. Er wurde über 100m Zweiter, über 200m Erster und sicherte sich seinen zweiten schwäbischen Jahrgangsmeistertitel über 200m Lagen. Auch Felix Odau schwamm in zwei Disziplinen seiner Konkurrenz davon. Er wurde über 100m sowie 200m Freistil souverän Erster und gewann außerdem eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen.Elena Moreira dos Santos (2007) war über 100m Rücken nicht zu schlagen und gewann zusammen mit dem zweiten Platz über 200m Rücken und dem dritten Platz über 200m Brust einen kompletten Medaillensatz.Weitere Medaillen gewannen Nico Brunner (Zweiter Platz über 100m Freistil) und Moritz Lehmann (Dritter Platz über 200m Rücken).