Dritte Herrenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach sichert sich die Meisterschaft

HERREN I.

Im Spiel beim punktgleichen Tabellennachbarn KF Jedesheim kam der TSV Steppach nur sehr schwer aus den Startlöchern. Bevor man sich gefangen hatte, war der Rückstand bereits so groß, dass die letztlich deutlicheNiederlage beiPunkten nicht mehr zu verhindern war.Mit Verspätung in Jedesheim angekommen war die Startpaarung wohl noch gedanklich im Stau auf der Autobahn. Das Ergebnis war ein Rückstand von 0:2 Punkten und 105 Holz. Zwar konnte das Mittelduo des TSV einen Mannschaftspunkt gewinnen, der Holzrückstand wuchs aber auf uneinholbare 198 Holz an. Trotz der aussichtslosen Lage zeigte die Schlusspaarung eine ansprechende Leistung –spielte mitHolz Mannschaftsbestleistung – und konnte beide Mannschaftspunkte für sich gewinnen. Am Ende aber zu wenig, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können.Mit 17:17 Punkten ist man jetzt im Tabellenmittelfeld angekommen. Zum Saisonabschluss ist ein spannendes Finale zu erwarten, empfängt man doch den sich mitten im Abstiegskampf befindlichen Lokalrivalen Fortuna Schwabmünchen.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Peter Koreny (0) 491 – 595 (4) T. Alander, Josef Leichtle (2) 553 – 554 (2) N. Stimpfle, Matthias Lange (1) 504 – 596 (3) M. Alander, Winfried Cermak (3) 555 – 556 (1) A. Ruess, Thomas Kempfle (2) 534 – 515 (2) P. Badent, Christian Saule (4) 569 – 535 (0) H. Hoyer.

HERREN II.

Um den Klassenerhalt definitiv zu sichern, benötigte die zweite Herrenmannschaft noch einen Sieg. Und der sollte im Auswärtsspiel beim Lokalrivalen TSV1871 Augsburg geholt werden. Nach anfänglich ausgeglichenem Verlauf geriet die Startpaarung im letzten Durchgang bei 1:1 Punkten mit 22 Holz in Rückstand. Im Mittelabschnitt konnte man dem Spiel eine Wende geben,überzeugte mit der überragenden Tagesbestleistung vonHolz. Bei nach wie vor ausgeglichenem Punktestand machte man aus dem Holzrückstand ein Plus von 22 Holz. Baute das Schlussduo in den Durchgängen 1 bis 3 den Vorsprung auf 38 aus, begann das Polster im letzten Durchgang wieder dahin zu schmelzen. Letztendlich aber konnte man ein Plus von 15 Holz ins Ziel retten und das Spiel mitPunkten undHolz für sich entscheiden.Damit ist der Klassenerhalt gesichert und man kann entspannt ins Saisonfinale gegen den abstiegsgefährdeten SC Mühlried gehen.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Georg Spengler (2) 525 – 512 (2) J. Kostic, Marco Schmid (2) 508 – 543 (2) A. Kästle, Ulrich Diel (2) 502 – 514 (2) W. Zetzsche, Daniel Seidl (4) 575 – 519 (0) T. Heim, Christian Steppe (2) 516 - 507 (2) A. Höglmeier, Willi Sahl (1,5) 487 – 503 (2,5) A. Ziegler.

HERREN III.

Bereits am vorletzten Spieltag sicherte sich die dritte Herrenmannschaft mit einem überlegenen Heimsieg die Meisterschaft. Der TSV fand gegen die Gäste aus Innigen sofort ins Spiel, die Startpaarung spielte sich mit 2:0 Punkten und 55 Holz in Führung. Das Schlussduo konnte an die guten Leistungen ihrer Vorgänger anknüpfen und einen ungefährdeten Sieg sicher nach Hause spielen. Dabei erzieltemitHolz überlegene Tagesbestleistung. Letztlich endete die Partie mitPunkten undzu Gunsten des TSV.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Gerhard Zschappa (2,5) 504 - 486 (1,5) U. Bihler, Reinhard Blank (2,5) 509 - 472 (1,5) R. Hendler, Johann Heuberger (4) 565 - 484 (0) R. Steinbichler, Marco Schmid (3) 488 - 472(1) H. Karlinski.

DAMEN.

In ihrem Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck II wussten die Damen des TSV Steppach zu überzeugen. Bereits die Startpaarung zeigte den Gästen ihre Grenzen auf und erspielte sich mit 2:0 Punkten und 115 Holz ein vorentscheidendes Plus. Nachdem das Schlussduo des TSV den Vorsprung um weitere 47 Holz ausbaute, war der überlegenePunkte- undHolz-Sieg unter Dach und Fach. Mannschaftsbestleistung erzieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Sandra Roch (4) 505 - 429 (0) H. Phan, Elke Sohr (3,5) 479 - 440 (0,5) E. Kintopp, Marlies Roch (2) 529 - 531 (2) S. Thanner, Adele Weber (3) 502 - 451 (1) E. Oppermann.