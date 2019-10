Die letzte Herausforderung vor dem Titelfight!

Nach seinem erfolgreichen Kampf gegen Lars Burry in Donauwörth am 07.09.2019 verzichtete Adrian auf eine Pause und führte seine Vorbereitung fort. Tag für Tag tropfte es Schweiß auf Matten im Ultimate Gym. Adrian arbeitet hart mit seinen Trainern Sigmund Thebert und Sefedin Braha, die täglich ihren Kämpfer unterstützen. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen für den Kampf am 12.10.2019 im Alex Sportcenter in der Kohlenhofstr. 1, 90443 Nürnberg gegen Janos Vass, der schon 18 Siege auf seinem Konto vorzuweisen hat. Der ungarische Boxer Janos hat 16 von 18 Siege vorzeitig gewinnen können und wird die letzte große Herausforderung für den jungen Adrian.Nach diesem Kampf steht für Adrian ein Titelkampf in Dezember in Donauwörth an, aber Adrian sagt, dass seine Gedanken und Konzentration auf den 12.10 gerichtet sind und die Dinge danach spielen für ihn erstmals keine Rolle. Er ist heiß auf den Kampf und freut sich im Vorprogramm von Wanik Awdijan boxen zu dürfen. Die ersten Kämpfe beginnen um 19 Uhr und die Pforten öffnen sich um 18 Uhr.