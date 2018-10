Die erste Herrenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach hält den Anschluss zur Tabellenspitze

DAMEN.

Zum ersten Mal in dieser Saison konnten die Damen des TSV Aufgehts Steppach in voller Mannschaftsstärke antreten. Bereits nach der Startpaarung lag man mit 2:0 Punkten und 96 Holz klar in Führung. Da in der Schlusspaarung der verletzungsbedingter Ausfall mit einer Ersatzspielerin aufgefangen werden konnte, stand dem ersten Sieg nichts mehr im Wege. Das Spiel wurde mitPunkten undHolz klar gewonnen. Tagesbeste war einmal mehrmitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Nadja Steppe 509 - 502, Marlies Roch 527 - 438, Elke Sohr/Andrea Zschappa 498 - 519, Adele Weber 545 - 508.

HERREN I.

Zum Auswärtsspiel bei Alle Neune Thal hatte man sich einiges vorgenommen, der Anschluss zur Tabellenspitze sollte nicht verloren gehen. Und die Startpaarung des TSV legte gleich sehr gut vor, erspielte einen Vorsprung von 2:0 Punkten und 44 Holz. Der Mittelpaarung gelang es, den Gastgeber auf Distanz zu halten und bei 3:1 Punkten ein Plus von 31 Holz zu sichern. Die ersten beiden Durchgänge der Schlusspaarung verliefen ausgeglichen. Im dritten Durchgang konnte sich dann aber der TSV mit sehr guten 150 und 157 Holz vorentscheidend absetzen und den ersten Auswärtssieg klar machen. Grundlage für den Sieg war eine ausgeglichene Mannschaftsleistung. Bezeichnend dafür, dass sichundmitHolz die Mannschaftsbestleistung teilten.Das Spiel endete mitPunkten bei einem Gesamtergebnis vonHolz zu Gunsten des TSV Aufgehts Steppach.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Josef Leichtle 553 - 559, Peter Koreny 561 - 511, Thomas Kempfle 551 - 550, Christian Saule 532 - 549, Christian Diel 561 - 498, Matthias Lange 548 - 552.

HERREN II.

. Im Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Deuringen wollte die zweite Herrenmannschaft beweisen, dass sie auch auswärts bestehen kann. Nach der Startpaarung sah es so aus, als ob das gelingen sollte. Es stand bei 2:0 Punkten ein Plus von 55 Holz zu Buche. Dabei spieltemitHolz Mannschaftsbestleistung. Leider glitt im Mittelabschnitt dem TSV das Spiel zusehends aus den Händen. Die Schlusspaarung musste einem Minus von 22 Holz bei 2:2 Punkten beginnen und konnte dem Spiel leider keine Wende mehr geben. Im Gegenteil, neben den beiden Punkten verlor man an den Gegner weitere 63 Holz.Das Spiel endete mitHolz undPunkten zu Gunsten der SpVgg Deuringen.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Winfried Cermak 520 - 499, Robert Heuberger 532 - 498, Horst Eckert 480 - 518, Ulrich Diel 509 - 548, Willi Sahl 478 - 526, Christian Steppe 480 - 495.

HERREN III.

Die Dritte Herren hatte im Heimspiel den KSC Friedberg zu Gast. Zunächst kam man nicht gut ins Spiel, neben den beiden Mannschaftspunkten musste man 46 Holz an die Gäste abgeben. Die Schlusspaarung ließ dann aber mit einer tollen Leistung dem Gegner keine Chance. Neben den beiden Mannschaftspunkten erkegelte man sich auch noch ein Gesamtplus von 32 Holz.spielte dabei mitHolz die überragende Tagesbestleistung. Gratulation!Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV.Die Einzelergebnisse waren wie folgt:Marco Schmid 480 - 516, Reinhard Blank 502 - 512, Elias Luigart 590 - 529, Gerhard Zschappa 530 - 511.