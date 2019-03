Die dritte Herren des TSV Steppach siegt im Spitzenduell

HERREN I.

Im Spitzenspiel TSV Steppach gegen Tabellenführer DJK Eichstätt konnten die Gäste mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ohne Schwachpunkt beide Punkte entführen. Man musste sich mitPunkten undHolz geschlagen geben.Dabei fand der TSV durchaus gut ins Spiel. Einmal mehr sorgtemit der Tagesbestleistung vonHolz bei 1:1 Punkten für einen Vorsprung von 16 Zählern. Nachdem die Mittelpaarung beide Mannschaftspunkte abgab, war für die Schlussspieler des TSV ein Erfolg nur noch über die Gesamtholzzahl möglich. Mit einem Minus von 41 Holz gestartet wuchs jedoch das Minus in den Schlussduellen kontinuierlich von Durchgang zu Durchgang an. Auch der Punktgewinn durch Christian Saule konnte der Niederlage nicht mehr verhindern.Zur Zeit bleibt man in Heimspielen hinter dem eigenen Potential zurück, drei Ergebnisse unter 530 sprechen für sich. Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft im nächsten Spiel beim punktgleichen KF Jedesheim wieder ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen kann.Matthias Lange (1) 528 – 550 (3) C. Spiegel, Peter Koreny (2,5) 579 – 541 (1,5) J. Frey, Josef Leichtle (1) 549 – 567 (3) A. Niefnecker, Thomas Kempfle (1) 515 – 554 (3) C. Buchner, Christian Saule (3) 560 – 548 (1) S. Spiegel, Georg Spengler (0,5) 521 – 558(3,5) B. Heigl.



HERREN II.

Im Heimspiel war der Tabellenführer TSV Aichach zu Gast. Da der TSV Steppach in Bestbesetzung antreten konnte, rechnete man sich durchaus gute Chancen aus. Leider verlief der Start nicht nach Wunsch. Nach der Auswechslung des schnittbesten Steppacher Spielers im zweiten Durchgang kamen die Gäste richtig ins Spiel. Trotz der Mannschaftsbestleistung vonmitHolz geriet man mit 0:2 Punkten und 74 Holz in Rückstand. Als die Mittelpaarung sich beide Mannschaftspunkte erspielte und den Rückstand auf 44 Holz verkürzte, keimte neue Hoffnung auf. Das Steppacher Schlussduo startete gut, musste aber im zweiten Durchgang ein deutliches Minus hinnehmen, der Rückstand wuchs wieder auf 73 Holz an. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen, das Spiel ging letztlich mitPunkten undHolz verloren.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):D, Seidl / E. Luigart (0) 491 – 566 (4) M. Kappel, Georg Spengler (1,5) 545 – 552 (2,5) D. Seebach, Ulrich Diel (2) 520 – 503 (2) A. Öchsler, Winfried Cermak (2) 536 – 523 (2) D. Tuffentsammer, Christian Steppe (3) 527 - 533 (1) C. Müller, Willi Sahl (0,5) 532 – 569 (3,5) J. Heil.

HERREN III

. Im Spitzenspiel Tabellenerster gegen den Zweiten waren die Aufgehts-Herren bei MBB-SG zu Gast. Der TSV fand sofort ins Spiel, die Startpaarung spielte sich mit einer tollen Leistung mit 2:0 Punkten und 91 Holz in Führung. Dabei erzieltemitHolz Tagesbestleistung. Diesen komfortablen Vorsprung ließ sich das Schussduo nicht mehr nehmen und brachte den verdienten Sieg sicher nach Hause. Der Endstand lauteteundHolz zu Gunsten des TSV Steppach.In der Tabelle ist man dank des Erfolges jetzt mit dem Tabellenführer punktgleich.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Gerhard Zschappa (4) 542 - 487 (0) H. Schneemayer, Elias Luigart (3) 547 - 511 (1) R. Lammer, Rudolf Mayer (2) 511 - 542 (2) A. Eberlein, Johann Heuberger (3) 520 - 493 (1) G. Nerlinger.

DAMEN.

Nach den letzten Erfolgen mussten die Damen des TSV Steppach in Mammendorf eine Dämpfer hinnehmen. Wegen Personalmangel konnte man nicht in voller Mannschaftsstärke antreten. Nachdem bereits in der Startpaarung eine Spielerin ausfiel, war das Schlussduo des TSV trotz des Gewinns beider Mannschaftspunkte auf verlorenem Posten. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten der Gastgeberinnen aus Mammendorf. Mannschaftsbestleistung erzieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elke Sohr (0 403 - 493 (4) G. Knauer, ----- (0) - 493 (4) C. Reinke, Marlies Roch (3) 487 - 479 (1) I. Lunglmeir, Adele Weber (3) 491 - 484 (1) D. Blum.