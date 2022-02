Deutsche Meisterschaften der Sportakrobatik Junioren 1 und Meisterklasse sowie der 2. Augsburger Akrobatik Cup wieder in Augsburg

im November 2021 die Deutschen Meisterschaften Junioren 1 und erstmals den Augsburger Akrobatik Cup ausgetragen hat war die Freude über die gelungenen Veranstaltungen so groß, dass sich der Verein entschlossen hat am Samstag, denund den Wettkampf in derauszutragen.Am Sonntag, denfinden dann die Finals der Meisterklasse statt und gleich im Anschluss derAlle drei Wettkämpfe werden wieder in der Zwölf-Apostel-Halle in Augsburg-Hochzoll ausgetragen.Im November 2021 durfte sich der Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V. über den Deutschen Meistertitel des Trios Gloria Baur, Milla Neumayer und Sabrina Wilbold in der Kategorie Balance freuen sowie über einen zweiten und dritten Platz dieser Formation in Combined und Dynamic. Am Augsburger Akrobatik Cup durften auch unsere neuen Nachwuchsformationen und unser bestehendesJuniorentrio eifrig Medaillen sammeln. Dieses Jahr werden hoffentlich weitere neue Formationen unseres Vereins an den Start gehen und alle dürfen gespannt sein.Auch einist wieder an allen Wettkampftagen geplant. Die Zahlen vom letzten Jahr waren laut dem Provider mit 2700 Views sehr gut. Ebenso auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram stellen wir mit bis zu 180.000 Views ein starkes Interesse an unserem Verein bzw. unserer tollen Sportart fest.Der notwendige Wettkampfboden ist bereits avisiert, die Halle schon reserviert und die Organisationsmannschaft gebildet. Unsere Planungen laufen an und Augsburg darf sich auf diese hochklassigen und wirklich sehenswerten Wettkämpfe freuen. Lesen Sie die nächsten Monate eifrig auf unserer Homepage und in den Medien und seien Sie dabei. Der offizielle Verkauf der Eintrittskarten erfolgt ab September. Preise geben wir dann frühzeitig bekannt.Wir würden uns auch dieses Jahr wieder freuen, wenn uns wohlwollende erneut Spender unterstützen könnten. Denjenigen die gerne als Sponsoren auftreten möchten bieten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten.Interessenten können sich gerne an uns wenden.Presse und sonstige Medien werden sicherlich wieder gerne über diesen Wettkampf berichten und es wäre schade nicht dabei zu sein.Wer mehr über den SAV Augsburg-Hochzoll erfahren möchte oder gerne selbst in diesen sagenhaften Sport hineinschnuppern will, kann sich auf der Homepageoder bei Facebook und Instagram informieren oder sich per Mail info@sportakrobatik-augsburg.de an uns wenden.Übrigens ist unser Sport auf erstklassig für Jungs geeignet.Die Bilder sind von Felix Kuntoro.