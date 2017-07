Boogie Kids vom dancepoint trainieren beim 2. Bundesjugendcamp

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Boogie Woogie ist großer Tanzspaß jedes Alter. Auf nahezu jede Musik kann Boogie getanzt werden und erfreut sich so größter Beliebtheit. Das haben auch schon die ganz kleinen unter uns festgestellt und tanzen beim TSC dancepoint e.V. mit viel Freude bei den amtierenden Deutschen Meistern Kathrin und Christian Adler.



Am ersten Juliwochenende gab es ein besonderes Highlight für alle Boogie Kids und Boogie Teens: Bundesjugendtrainer Johann Preuhs lud alle interessierten Breitensportpaare nach Nürnberg zum 2. Bundesjugendcamp ein.

Die Boogie Kids vom dancepoint waren mit ihren Trainern und amtierenden Deutschen Meistern Kathrin und Christian Adler mit dabei und haben fleißig an Technik und Tanzfiguren für ihr erstens Boogie-Woogie-Turnier gefeilt. Mit insgesamt 11 Kindern und Jugendlichen war der dancepoint einer der Vereine, mit den meisten Teilnehmern.Als Trainer waren der Deutsche Bundesjugendtrainer Johann Preuhs sowie die amtierenden Deutschen-, Europa-, und Weltmeister der Jugendklasse Elian Preuhs und Theresa Sommerkamp vor Ort, um den Kids mit Unterstützung von Kathrin und Christian in einem intensiven Workshopwochenende wichtige Grundlagen für das Tanzparkett zu vermitteln. Das Training richtete sich speziell an junge Tanzpaare ohne Turniererfahrung. Das Programm des Ausrichters ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. umfasste neben den Boogie-Einheiten auch Schnupperstunden im Ballett, Trampolinspringen und Röhnradfahren sowie verschiedene Koordinationsübungen. Besonderes Highlight war für die Kids auch die Übernachtungsparty am Abend.Der TSC dancepoint e.V. freut sich sehr, inzwischen so viele talentierte junge Boogie Kids im Verein zu haben. Hat ihr Kind Lust auf einen tollen dynamischen Tanz und viel Spaß im Training? Wir freuen uns stets über weitere Jungs und Mädels für unsere Tanzgruppen. Das Training ist immer Sonntags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Einfach vorbeikommen und ausprobieren - Kathrin und Christian freuen sich!